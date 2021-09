Conozca las becas para estudiar en el exterior disponibles con el Icetex

Estudiar en el exterior es el sueño de muchos, pero lograrlo puede llegar a ser una frustración, en especial por los altos costos que implica una matrícula en una universidad extranjera, así como los gastos de sostenimiento.



Sin embargo, entidades como el Icetex cuentan con alianzas con diferentes organizaciones nacionales e internacionales que financian por medio de becas estos estudios.



Actualmente el Icetex cuenta con varias convocatorias abiertas, algunas de ellas a pocos días de cerrar. Conozca las principales de ellas, en qué consisten, qué cubren, los requisitos y las fechas clave.



Becas de la Fundación Mariano Ospina Pérez

La convocatoria busca financiar posgrados a personas con proyectos de índole académica, de intervención social o científico experimental, cuya pertinencia contribuya a la construcción de resiliencia de los sistemas afectados por la pandemia cumpliendo uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ser descritos, integrados y tratados en la propuesta.



¿Qué cubre?



Se otorgará un apoyo financiero de hasta USD $16.000 para la realización de estudios de posgrado en Colombia o en el exterior en un área relacionada con la temática de la convocatoria.



Requisitos



El programa está dirigido a profesionales universitarios que preferiblemente hagan parte de asociaciones campesinas, cooperativas, agropecuarias, emprendimientos rurales, instituciones de investigación, con experiencia relacionada con la temática de la convocatoria 2021: Acciones de Resiliencia Agraria y Ambiental en Colombia ante los Efectos por la Pandemia Coronaviral.



El aspirante debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar.



Los requisitos de idioma depende del país donde se lleve a cabo el programa.



Fechas



Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de noviembre, con el fin de iniciar los estudios en el primer trimestre de 2022.

Investigación, doctorado o posdoctorado en Suiza

El Gobierno suizo ofrece cada año, a través de la Comisión Federal de Becas para estudiantes Extranjeros (CFBE) de la Secretaría de Estado para la educación, la investigación y la innovación, algunas becas para estudiantes universitarios colombianos interesados en posgrados en Suiza (investigación, doctorado o posdoctorado).



¿Qué cubre?



Cubre el 100 por ciento del valor de la matrícula solamente por un periodo de 12 meses. La beca no cubre gastos de conferencias internacionales, y los gastos de inscripción a la universidad en la mayoría de los casos no serán cobrados, pero sí lo son, el candidato tendrá que pagarlos.



Además cubre un seguro de salud, una ayuda por una única vez de 300 francos suizos ($1’200.000 pesos) para gastos de alojamiento, así como solo el tiquete de regreso de Suiza a Colombia.



También contará con un estipendio mensual para cubrir gastos de sostenimiento de la siguiente forma:



Beca de investigación y de doctorado: 1.920 francos suizos ($8’000.000 de pesos).



Posdoctorado: 3.500 francos suizos ($14’000.000 de pesos).



Requisitos



Varían de acuerdo con el programa. En cualquier caso el aspirante debe tener preferiblemente promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0, tener un excelente dominio de idioma inglés (la embajada de Suiza podrá realizar una entrevista o un examen sobre los conocimientos lingüísticos de los candidatos preseleccionados) y conocimientos del idioma del cantón en donde va a estudiar.



Fechas



Inscripciones hasta el 15 de octubre. El inicio del programa será el 1 de septiembre de 2022.

Últimos días para beca de maestría en España

La Universidad Internacional de La Rioja, en España, otorgará 36 becas de posgrado a nivel de Maestría a profesionales universitarios en todo el país. El aspirante tendrá la posibilidad de postularse a uno de los 91 programas de maestría oficiales relacionados en esta convocatoria.



¿Qué cubre?



Hay becas que cubren el 50, 80 y 100 por ciento del valor de la matrícula, dependiendo el programa académico al que se quiera postular. La lista la podrá conocer en este enlace.



Requisitos



El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 4,0/5,0 (no se aceptan certificados de notas de especializaciones) y tener mínimo dos años de experiencia profesional. Además, debe contar con la admisión definitiva al programa académico.



Fechas



Las inscripciones cierran el próximo 9 de septiembre. Los seleccionados se conocerán el 7 de octubre y los estudios darán inicio el 25 de octubre.

Intercambio en Italia

El Programa propone fomentar el diálogo y el intercambio de experiencias en la salvaguarda y la puesta en valor del patrimonio cultural: histórico artístico, creativo, arqueológico y natural.



¿Qué cubre?



Cubre el 100 por ciento del valor de la matrícula.



Requisitos



El programa está dirigido a funcionarios gubernamentales colombianos de nivel medio a superior, involucrados en las áreas de bellas artes, ciencias sociales o áreas afines, que actualmente se desempeñen en el diseño e implementación de políticas culturales, la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y natural.



El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en implementación de políticas culturales.



Fechas



La convocatoria cierra el 13 de septiembre y los resultados se conocerán el 16 del mismo mes. El programa se llevará a cabo del 14 de octubre al 23 de noviembre.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

