Becas en Canadá: así puede aplicar a la Universidad de British Columbia

Premio al estudiante internacional Donald A. Wehrung: reconoce a estudiantes universitarios internacionales destacados, provenientes de áreas empobrecidas y que “han alcanzado la excelencia académica en circunstancias desafiantes” pero que no tienen acceso a educación superior.

Premio a la excelencia Vantage One: la UBC Vantage College ofrece esta beca para estudiantes internacionales académicamente sobresalientes que aún no cumplen con el estándar de admisión del idioma inglés que exige la UBC. Si usted no tiene un alto nivel de inglés, puede presentarse en esta categoría.