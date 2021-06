Oportunidades para estudiar en Alemania

Existen numerosas organizaciones al rededor del mundo que apoyan a estudiantes internacionales que deseen cursar sus estudios en Alemania.



Si este país está entre sus opciones para realizar o continuar su carrera en el exterior, le contamos a cuáles becas puede aplicar y algunos consejos y recomendaciones para tener en cuenta sobre la vida en Alemania.

¿A cuáles becas se puede aplicar para estudiar en Alemania?

De acuerdo con deutschland.de, portal de servicio en cooperación con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, quien quiera solicitar una beca para estudiar en Alemania puede elegir entre diversas opciones.



El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la mayor organización del mundo dedicada a la promoción del intercambio académico. Puede consultar el catálogo de becas que ofrecen aquí.

¿Hay que saber alemán para estudiar en Alemania?

No, no es imprescindible hablar alemán para estudiar en ese país. Según deutschland.de las universidades alemanas ofrecen muchas carreras internacionales. El banco de datos International Programmes in Germany, del DAAD, contiene más de 160 carreras de grado, la mayoría en inglés, y unos 1.100 programas internacionales de máster.

¿Cómo elegir en dónde vivir?

La opción más popular y recomendada para estudiantes extranjeros son los albergues estudiantiles. De acuerdo con deutschland.de, un cuarto individual cuesta entre 160 y 300 euros por mes, es decir, entre $ 720.000 y $1'350.938 pesos colombianos aproximadamente.



En study-in-germany.de puede encontrar información sobre direcciones, lugares, precios y consejos para inscribirse.

¿Paquetes de servicios?

Son muchas las consideraciones que se deben tener en cuenta antes de irse a vivir a otro país y muchas veces también puede resultar complicado organizar todo por separado.



En el caso de Alemania, está la opción de acceder a paquetes de servicios diseñados para estudiantes extranjeros que incluyen vivienda, comida y seguro médico.



De acuerdo con deutschland.de, los costos van de 158 a 358 euros ($710.000 a $1'600.000 pesos colombianos). Los paquetes pueden contratarse antes del inicio de los estudios, pero se ofrecen solo en cantidad limitada.





