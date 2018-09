¡Pilas! El Icetex tiene 41 becas para estudiar en el exterior

Manuel Acevedo Jaramillo, nuevo presidente del Icetex, aseguró esta semana que los colombianos están desaprovechando la oportunidad de aplicar a becas para estudiar en el exterior, porque no hay personas que apliquen.

"Los Gobiernos amigos de Colombia son muy generosos con nuestros jóvenes. Actualmente el país tiene un amplio catálogo de becas, pero con tristeza vemos que algunas se pierden porque no hay suficientes aplicantes o no cumplen con los requisitos", aseguró Jaramillo.



Actualmente, la entidad tiene disponible 41 becas para estudiar fuera de Colombia. Hay incentivos para adelantar estudios en: India, Singapur, España, Chile, Italia, Reino Unido, Suiza y Japón. Unas son presenciales, otras se atienden de manera virtual.



Por ejemplo, en el Reino Unido podría aplicar para realizar un curso de inglés intensivo. El aspirante debe ser mayor de 18 años y menor de 24 años, haber obtenido resultados en las pruebas Icfes (50 puntos, como mínimo en todas las áreas) o Saber 11º (155 puntos, como mínimo en todas las áreas). Esta beca cubre el 40 por ciento del valor total del programa.



En Singapur tiene la oportunidad de aplicar a un programa orientado al desarrollo de formulación de políticas y la toma de decisiones en tecnologías de la información. El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 50 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del curso.



Para conocer toda la oferta de becas disponibles, ingrese a este enlace: https://bit.ly/2gLm82G



Es importante que revise la información de cada incentivo, pues algunas cubren el 100 por ciento del programa educativo y otras no. Además, hay unos plazos determinados para aplicar.



"Trabajaremos para que los 650.000 jóvenes, que hoy utilizan Icetex, sean los primeros en conocer las becas (...). Estamos felices porque el año pasado casi 1.000 colombianos salieron al exterior con nuestros incentivos y este año ya vamos en 600. Normalmente se piensa que solamente las becas relevantes son las de Estados Unidos y Europa, pero no se imaginan las oportunidades que existen en Brasil o en India", aseguró el funcionario.



Añadió además que: "Vemos por ejemplo que no están viajando tantos estudiantes a China como quisiéramos y como el Gobierno de ese país le gustaría. Muchas veces es el idioma, pero también hay diferencias de corte cultural. Parte de nuestra consejería académica es mostrarle al estudiante cómo es vivir en otra cultura".

