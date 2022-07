'Programa tu futuro', el sistema de becas creado por Fundación Forge, abrió su convocatoria para la segunda mitad del año, para que los jóvenes colombianos de escasos recursos desarrollen las habilidades socioemocionales y digitales más solicitadas por las empresas actualmente.



A través de este programa, buscan mejorar la calidad de vida de aquellas personas que no cuentan con las posibilidades económicas para formarse y conseguir un empleo formal.



La Fundación Forge lleva 17 años con este programa, que fomenta la inclusión laboral de la juventud latinoamericana.



“En este programa, el 80 por ciento de becarios han sido mujeres, algo que es muy positivo con el tema de la inclusión del género en estos temas. Creemos que es posible romper brechas de género, socioeconómicas, étnicas, etc. para que los jóvenes logren vincularse al mundo laboral mucho más prometedor para ellos", dice María José Gómez, directora país Perú y Colombia de la Fundación Forge.



El programa entregará 50 becas en Bucaramanga, 200 en Bogotá y 50 en Soacha, en esta ocasión se tiene como aliado para la difusión a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, así como gracias a un convenio recientemente firmado con el Municipio de Bucaramanga, se realizará un trabajo articulado con la Secretaria de Desarrollo Social.



Luego de publicar los resultados de la convocatoria, los beneficiarios iniciarán los cursos el lunes 1 de agosto del 2022 de manera virtual y tendrán una duración de cuatro meses.

Así puede aplicar al programa de becas

Para aplicar a estas becas los requisitos que deberán cumplir en la solicitud son:



1. Tener entre 18 y 24 años.

2. Estar cursando secundaria o haber ya finalizado.

3. Tener acceso a un dispositivo con internet para conectarse a las clases.

4. Estar atravesando dificultades económicas para continuar sus estudios.



Puede llenar su aplicación en la página web https://fundacionforge.org/tu-futuro-colombia.



Ante un panorama laboral desalentador, esta es una oportunidad para adquirir habilidades requeridas por las empresas del país.



Yulieth Reyes, colombiana egresada de 'Programa tu futuro' cuenta que el programa le cambio la vida.



"Me permitió aprender, crecer y adquirir experiencia gracias a los talleres que hicieron que confiara en mí misma. Gracias a esta oportunidad, logré acceder a un empleo formal, ya que antes no me sentía del todo capaz de cumplir con todos los requisitos, pruebas o entrevistas. Forge nos enseña a los jóvenes cosas que parecen básicas, pero que no han sido explotadas para ayudarnos a desempeñarnos mejor y construir nuestro futuro”.



"Los invitamos a participar, no solo de la convocatoria, sino de las alianzas con Fundación Forge, para apoyar a las nuevas generaciones”, agrega Gómez.



REDACCIÓN EDUCACIÓN.

