¿Le interesa aprender un nuevo idioma? Revise estas becas del Icetex

Estudiantes activos en programas de pregrado a nivel universitario, técnico o tecnológicos, mayores de 18 años, podrán presentarse a becas del 100 por ciento para aprender o fortalecer su formación en una segunda lengua, en idiomas como alemán, francés, inglés, italiano, japonés o portugués, informaron el Icetex y la Red de Centros Binacionales.



Según la entidad, la convocatoria cierra el próximo 29 de noviembre de 2020 y la notificación de los 18 seleccionados se hará el 7 de diciembre del 2020.



Además, las clases iniciarán la segunda semana del mes de enero de 2021 y la duración del programa será de entre 4 a 6 semestres, de acuerdo con el idioma seleccionado.

"El propósito de la convocatoria es crear nuevas oportunidades educativas internacionales para el fortalecimiento de programas de idiomas y el aprendizaje de una segunda lengua y estrechar los vínculos académicos entre Colombia y países como Estados Unidos, Francia, Brasil, Japón, Alemania e Italia", explicó la entidad en un comunicado.



Según la entidad, la convocatoria otorgará hasta 18 becas (tres por cada centro/idioma) con cubrimiento del 100 por ciento de los costos de matrícula y materiales para el curso".



Los cursos serán dictados por los Centros de Idiomas constituidos en Colombia: el Centro Colombo Americano, la Alianza Colombo – Francesa, el Instituto Italiano di Cultura, Educación Colombo Japonesa, Instituto de Cultura Brasil Colombia – IBRACO y el Goethe Institut.



Además, el programa será completamente virtual y dirigido a estudiantes sin conocimiento previo del idioma ya que la meta será certificar el nivel intermedio B1.



Los aspirantes podrán encontrar mayor información de la convocatoria y postularse antes del 29 de noviembre Aquí.

Condiciones y requisitos

- Ser colombiano y pertenecer a estratos 1,2 y 3. El aspirante debe tener solamente una ciudadanía.



- Los estudiantes de programas técnicos o tecnólogos deben haber cursado como mínimo un año de su programa académico. Los estudiantes de programas universitarios deben estar cursando séptimo semestre o un período superior.



- Demostrar un óptimo rendimiento académico (promedio mínimo de 4.0 acumulado ponderado de la carrera), para lo cual debe anexar a la solicitud una copia oficial de las calificaciones.



- No haber viajado previamente a ninguno de los países oferentes.- Presentar un programa de aplicación del conocimiento adquirido para desarrollar en Colombia luego terminados los estudios.



- Para la postulación a la beca, debe realizar un video de un minuto en el que manifieste su alto nivel de motivación y compromiso hacia el aprendizaje del idioma al que aspira.



- Firmar la carta de aceptación de la beca y compromiso a cursar al programa completo.



- El programa de becas no solventará los equipos requeridos para el desarrollo de los estudios.



- En caso de no tomar la beca, o desertar por motivos de fuerza mayor, se asignará el restante del tiempo asignado a la beca a la persona que ocupa su segundo lugar de la lista de elegibles.

Criterios de elegibilidad

El puntaje que se le otorgara es de 100 puntos los cuales estarán divididos en los siguientes aspectos adicionales y especiales luego de haber cumplido los requisitos mínimos.



- Proyecto relacionado con estudios del idioma elegido: este será el criterio de mayor puntaje, considerando la relación entre sus estudios actuales y la intención de aprender el idioma elegido.



- Región de residencia del estudiante: si la persona pertenece a zonas rurales, esta condición tendrá preferencia en la elegibilidad.



-Video de motivación: se evaluará como el tercer factor de peso en la evaluación.- Minorías étnicas: si pertenece a uno de estos grupos poblacionales, tendrá prioridad y puntos adicionales.- Virtualidad: garantizar en la entrevista que cuenta con los requisitos de equipamiento y conectividad para adelantar los estudios



- Promedio académico: se elegirá a los participantes que tengan el mayor promedio académico



- Entrevista: se preseleccionarán 5 participantes por cada Centro/idioma, quienes tendrán su respectiva entrevista de selección para elegir los tres destinatarios de la beca.

Con información del Icetex

