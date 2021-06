Becas de Icetex: conozca todas las convocatorias que están abiertas

El sueño de muchos jóvenes es estudiar en el exterior, pero a menudo esta meta se ve truncada por los altos costos que implica una matrícula en una universidad extranjera, así como el sustento en otro país.

​

Sin embargo, existen varias ayudas de diferentes organizaciones, que ofrecen becas a estudiantes, lo que facilita el estudiar fuera de Colombia en algunas de las mejores universidades del mundo. Icetex es una de ellas.



Estas son las convocatorias de becas que el Icetex actualmente tiene abiertas y que están próximas a vencer.

Maestría en España

El programa está dirigido a profesionales en carreras afines a los programas ofrecidos por la Enae Business School (Negocios, Economía, Administración entre otros), que preferiblemente cuenten con experiencia profesional en el área del programa o se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar.



¿Qué cubre?



Cubre el 40 % del valor de la matrícula. Los demás costos deberán ser asumidos por el estudiante (tiquetes aéreos, alimentación, alojamiento, seguro de salud, estipendio etc).



Requisitos



El aspirante deberá contar con la admisión definitiva o en trámite avanzado a la Enae Business School. Debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 (no se aceptan certificados de especializaciones).



Tener buenos conocimientos de idioma inglés (unicamente para el programa impartido en idioma inglés) con puntaje mínimo: TOEFL (IBT): 95 puntos, IELTS: 7.0) u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de C1.



Contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional en temas inherentes al programa a desarrollar y gozar de buena salud física y mental.



¿A qué programas académicos puede aplicar?



1. MBA en Transformación Digital.

2. Máster en Dirección Financiera.

3. Máster en Logística y Dirección de Operaciones.

4. Máster en Marketing Digital.

5. Master in International Trade (Programa impartido en inglés).

6. Master in Data Science for Business.

7. Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones.

8. Máster en Recursos Humanos.

9. Máster en Dirección de Agronegocios.



Fechas:



Las inscripciones cierran el 4 de junio. El programa dura de 10 a 12 meses y los estudios darían inicio el mes de octubre.



Podrá conocer más de estas becas en el siguiente enlace.

Posgrados en Canadá

Esta convocatoria aplica para estudiar programas de posgrado en universidades de la provincia de Quebec. Esta región atrae a estudiantes de todo el mundo siendo uno de los principales destinos de estudios dado a varias ventajas que ofrece a los extranjeros. Cada año, más de 50.000 estudiantes de diferentes países eligen estudiar en Quebec.



¿Qué cubre?



Beca del 70 por ciento de costos de matrícula ya sea para programas de maestría o de doctorado.



Requisitos



El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado (para el caso de maestría) o de maestría (para el caso de doctorado) de 3,7/5,0 (no se aceptan certificados de especializaciones).



Contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional certificado por una universidad, centro de investigación científica, un centro de desarrollo tecnológico o una empresa colombiana del sector público o privado.



El aspirante debe contar con admisión definitiva en un programa de maestría o de doctorado (según el caso), en una universidad quebequense para el trimestre de otoño 2021 y poseer excelentes conocimientos de francés o de inglés (de acuerdo con los niveles exigidos por las diferentes universidades). El aspirante debe gozar de buena salud física y mental.



¿A qué programas académicos puede aplicar?



La beca aplica para posgrados en las siguientes áreas: Agroalimentación, Agricultura y Ganadería, Nutrición, Nutracéuticos y Alimentos Funcionales, Desarrollo Rural, Ordenación del Territorio, Ciencias del Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Energías Renovables (incluyendo el manejo del agua y los recursos naturales y las ciencias forestales), Servicios a la Primera Infancia, Ciencias de la Educación (formación, evaluación, administración y adaptación escolar), Ciencias de la Administración, Servicios Financieros y Gestión (incluyendo Tributación), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Literatura, Estudios Quebequenses y Didáctica del Francés, Seguridad Pública, Ciencias Políticas, Derecho, Cinematografía, e Ingeniería Civil, Industrial y Eléctrica.



Fechas



Los interesados tienen hasta el 10 de junio para postularse. Los estudios será de 24 a 36 meses y darán inicio a partir del mes de octubre.



Podrá conocer más de estas becas en el siguiente enlace.

Becas de maestrías, doctorados e investigación de la OEA

El programa está dirigido a profesionales universitarios graduados en las diferentes áreas del conocimiento que tengan un plan de estudio definido enmarcado dentro de los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Estratégico Integral de la OEA.



Pueden aplicar interesados en cursar maestrías, estudios doctorales e investigación de posgrado conducentes a un título universitario de alguna universidad o institución de educación superior acreditados en alguno de los Estados Miembros de la OEA, con excepción del país patrocinador, en este caso, Colombia.



¿Qué cubre?



Cubre el 70 por ciento del valor de la matrícula, con un tope máximo de USD$10.000 por año académico.



Cuenta además con un estipendio mensual para libros o materiales, seguro de salud para estudios presenciales, aporte mensual fijo de subsistencia y tiquetes aéreos.



La beca se otorga por un periodo mínimo de uno (1) año académico y un periodo no mayor a dos (2) años académicos. Está condicionada a la continua disponibilidad de fondos de la OEA, al buen desempeño académico del estudiante durante el primer año académico y la confirmación por parte de la institución académica de que la renovación para el segundo año.



Requisitos



El aspirante debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años, contar con un título universitario (de pregrado o maestría, según el caso) al momento de presentar su candidatura al Icetex, tener un promedio mínimo de notas universitarias (únicamente pregrado o maestría, según el caso) de 3,7/5,0 (no se aceptan certificados de especializaciones).



Contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental.



¿A qué programas académicos puede aplicar?



Las becas son otorgadas para estudiar en instituciones académicas en cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo las que participan en el Consorcio de Universidades de la OEA (el Consorcio). Los candidatos postulan directamente a los programas de estudio deseados en cualquier área del conocimiento.



Fechas



Los aspirantes podrán postularse hasta el próximo 1 de julio. La duración de los estudios será de 1 a 2 años y darán inicio a partir del mes de septiembre.



Podrá conocer más de estas becas en el siguiente enlace.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

