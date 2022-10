Año a año, cientos, si no miles de becas quedan sin ser ocupadas ya sea por falta de postulaciones o porque los aspirantes no cumplen con los requisitos. Así mismo, son miles las personas que, ilusionadas con la opción de estudiar en el exterior o en el país con el beneficio de no pagar parte o la totalidad de una matrícula, quedan frustradas al descubrir que no cumplen con los requisitos y que este es un proceso largo y complejo.

Y es que, aunque adquirir uno de estos beneficios no es una tarea imposible, es importante aclarar que no es tan simple como llenar un formulario. Requiere tiempo, esfuerzo, planeación y mucha dedicación. Sin embargo, la recompensa de ello suele ser muy satisfactorio, no solo por el hecho de estudiar sin costo, sino porque permite adquirir mayor bagaje cultural, avanzar en su proyecto de vida y garantizar mayores retornos económicos en el mundo laboral.



Así las cosas, si lo que usted desea es tener una beca y no fallar en el intento, debe conocer los siguientes puntos:

Es cuestión de tiempo



Al conocer una convocatoria, el primer inconveniente con el que una persona se encuentra es el tiempo. Por lo general, estos programas abren por unas cuantas semanas, salvo algunos, los más importantes como Colfuturo o Fulbright, que sí están abiertos unos meses.



De cualquier forma, los interesados se encuentran con que el tiempo no les alcanza para reunir todos los requisitos necesarios para poder aspirar a la beca.



Ante esto, tenga en cuenta que reunir los requisitos para la postulación podría tardar por lo menos tres meses, si ya cuenta con avances previos. Sin embargo, un tiempo considerado prudente es de seis meses a un año, en especial para las becas más completas. Por ejemplo, la Fundación Fulbright recomienda preparar la solicitud con varios meses de anticipación, incluso antes de que la convocatoria esté abierta.



A lo anterior se suma otro factor: el tiempo de respuesta y aprobación también es largo, por lo que no es de extrañar que si una convocatoria cierra el mes de septiembre o noviembre, los estudios inicien un año después.



Lea también: ¿Busca trabajo? Sena anuncia gran feria de empleo en el exterior

Conozca los términos y condiciones



Facebook Twitter Linkedin

Las becas representan un ahorro significativo para los estudiantes. Foto: iStock

Sea cual sea la convocatoria en cualquier país del mundo, cada una tiene su propio proceso de selección. Debe tener en cuenta que casi todas las becas exigen haber sido ya admitidos en un programa académico de una universidad.



En otras palabras, no solo debe ocuparse de los requisitos que suelen pedir las convocatorias, sino de los procesos de selección propios de una universidad, que suelen ser más estrictos en programas de posgrados como maestrías y doctorados.



Las becas, por lo general, tienen requisitos de nivel académico (como tener un promedio determinado), desempeñarse en un área específica del conocimiento, en el caso de posgrados tener experiencia laboral y un proyecto de tesis, intervención social o monografía con cierto grado de avance.

No todas las becas son iguales



Las becas pueden ser por convocatorias abiertas directamente por universidades en otros países o por organismos destinados a la internacionalización de la educación, inclusión social o por algún benefactor.



En el primer caso, las universidades suelen dar descuentos únicamente en matrículas. En cambio, organizaciones como el Icetex (y las agencias internacionales que abren convocatorias por medio de esta entidad), Colfuturo, Fulbright, entre otras, cuentan con una cobertura más amplia, a veces con apoyos de sostenimiento.



Algunas cubren solo un porcentaje de la matrícula, otras dan hasta seguro médico y tiquetes aéreos. Es necesario que conozca bien los términos de la convocatoria para no llevarse sorpresas de gastos inesperados.



Lea también: Canadá: estudiantes internacionales podrán trabajar más de 20 horas por semana

Requisito de idiomas



Para estudiar en Latinoamérica o España, lo más probable es que no exijan una segunda lengua (hay excepciones). Pero para otros destinos sí es una exigencia, no solo en países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Otros lugares exigirán otra lengua además del inglés, como Canadá (dependiendo la región se pedirá francés), Alemania, Suiza, Brasil, etc.

Visados y costo de vida



Facebook Twitter Linkedin

Estas becas pueden facilitar el comienzo o culminación de sus estudios. Foto: iStock

Es fácil decir que se quiere estudiar en Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania o Suiza. Sin embargo, se debe consultar si se requiere de algún tipo de visa de estudios, incluso en lugares donde no se pide visa a turistas.



Esto se debe a que al permanecer más de tres meses en dicho territorio, muchas naciones piden un visado especial, que también cuenta con sus propios requisitos.



Además de seleccionar el país y el programa que desea estudiar, existen otros puntos a tener en cuenta, sobre todo en el aspecto económico. ¿Cuánto cuestan las residencias universitarias en ese destino? ¿Cuál es el valor de la moneda en el país a visitar? ¿Existen gastos adicionales como derechos de grado, entre otros?



Sume algo más: existen requisitos para que la beca se haga efectiva como que efectivamente se gradúe del programa o que regrese a Colombia a aplicar sus conocimientos.

Otros aspectos



Las convocatorias pedirán por lo general enviar una carta de motivación en la cual se explique por qué se postula a la beca, y en ocasiones un ensayo.



También debe considerar que entre los criterios de preselección se suele dar un valor de importancia mayor a unos temas por encima de otros, ya sea el promedio académico, nivel de vulnerabilidad, experiencia, el perfil del aspirante, entre otros.



REDACCIÓN EDUCACIÓN