Las razones por las que el Banco Mundial recomienda las carreras técnicas

Los programas de educación superior de ciclos cortos, como las carreras técnicas, pueden ser muy eficaces para impulsar el empleo y la recuperación económica en Latinoamérica y el Caribe, muy golpeada por la pandemia de covid-19, señaló el Banco Mundial.



Las tecnicaturas, generalmente de dos o tres años de duración y orientadas al mercado de trabajo, ofrecen salidas laborales relativamente rápidas y bien remuneradas. Por eso, pueden contribuir a generar el capital humano necesario para superar la crisis económica sin precedentes que provocó la pandemia de covid-19, señaló la institución para el desarrollo con sede en Washington.



(Lea también: Demanda para aprender inglés se duplicó en la pandemia en Latinoamérica)

"Los países de la región deben promover el potencial transformador de las carreras técnicas", señaló Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.



Esto se vuelve especialmente urgente ante la necesidad de inserción laboral de millones de personas empujadas a la pobreza por la pandemia, señaló Jaramillo al presentar el informe 'La vía rápida hacia nuevas competencias: programas cortos de educación superior de América Latina y el Caribe'.



El reporte destacó ventajas de este tipo de formación superior. Los graduados de programas técnicos ganan en promedio regional hasta un 60 por ciento más que los graduados de bachillerato sin ninguna educación superior. Y ganan en el promedio regional un 25 por ciento más que quienes abandonan una carrera universitaria. Además, registran menores tasas de desempleo y de empleo informal.



(Lea también: Así han caído las matrículas universitarias en Colombia por la pandemia)

Poco apetecidas

A pesar de estos beneficios, la proporción de estudiantes en educación superior matriculados en carreras técnicas es de 9 por ciento en promedio en América Latina y el Caribe, mucho más bajo que en otras regiones del mundo (34 por ciento en Asia Oriental y Pacífico, 30 por ciento en América del Norte, 21 por ciento en África subsahariana y 18 por ciento en Europa y Asia Central).



Sin embargo, tres países latinoamericanos con alta proporción de estudiantes matriculados en carreras técnicas son Colombia (31 %), Perú (25 %) y Chile (24 %).



María Marta Ferreyra, economista senior del Banco Mundial y una de las autoras del informe, llamó a implementar políticas para favorecer el crecimiento y la mejora de calidad de los programas técnicos en Latinoamérica y el Caribe.



(Lea también: La Universidad Piloto recibe acreditación institucional de alta calidad)



"Las carreras técnicas deberían enfocarse en producir las competencias requeridas por el sector productivo", enfatizó. "Nuestra investigación muestra que los programas con mas éxito laboral para sus graduados son aquellos que más interactúan con el sector privado, por ejemplo, para averiguar qué necesitan las empresas", agregó.



También instó a atender las vacantes laborales, las cuales, según datos anteriores a la pandemia, se concentraban en las áreas de computación, tecnología, ingeniería y ciencia, administración y finanzas.



Ferreyra señaló que la región produce una proporción baja de graduados en estas áreas no solo respecto a Estados Unidos, sino también respecto a países de Asia del Este y el Pacífico, o Europa y Asia Central.



(Lea también: ICBF advierte sobre aumento de casos de violencia sexual infantil)



"Estudios previos sugieren que la falta de innovación que aqueja a nuestras empresas está asociada con la escasez de estos graduados. Claramente, esto afecta el desempeño de la región en los mercados internacionales", alertó.

Reasignar recursos y apelar al sector privado

Un reto para los países de Latinoamérica y el Caribe es encontrar los recursos para poner en marcha carreras técnicas útiles para su desarrollo. Según Ferreyra, en una época de restricciones fiscales sumamente serias, lo más probable es que los países no tengan recursos públicos adicionales para financiar este tipo de formación. Deberán entonces usar mejor los recursos que ya existen.



"En este momento, los países subsidian más a los estudiantes universitarios que a los de carreras técnicas, a pesar de que estos últimos tienen tasas de graduación más altas y vienen de hogares más humildes", dijo.



(Lea también: Las mejores plataformas para estudiar cursos en línea)



"Más aún, los graduados de programas cortos obtienen mejores resultados laborales que las personas que comienzan y no terminan un programa universitario", apuntó.



"Por lo tanto, reasignar parte de los recursos ya existentes para la educación superior hacia las carreras técnicas sería no solo eficiente, sino también equitativo", señaló Ferreyra.



La experta sugirió aumentar los recursos públicos, por ley, por ejemplo, en épocas de recesión, cuando los trabajadores pierden empleos y necesitan adquirir nuevas competencias.



(Lea también: Icfes inició las pruebas Saber para grados 3°, 5°, 7° y 9°)



Sin embargo, consideró "fundamental" apelar a recursos privados, y señaló los préstamos contingentes al ingreso, que los estudiantes pueden devolver a medida que puedan cuando consigan trabajo.



"No será fiscalmente posible continuar financiando la expansión del sistema de educación superior solamente con recursos públicos”, puntualizó.



AFP

- Consulte su citación para las pruebas Saber TyT



- Sena abre convocatoria para personas que quieran ser instructores



- ‘Hay defensores de familia criminales’: Cristina Plazas