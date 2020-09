Avances y deudas de los acuerdos entre Gobierno y estudiantes

El pasado viernes se llevó a cabo la décima sesión de la ‘Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos para la Educación Superior Pública’, en el cual se hizo seguimiento a lo pactado entre estudiantes, rectores y profesores con el Gobierno Nacional a poco menos de que se cumplan dos años de la firma de dicho documento.



En dicho encuentro tuvieron presencia versiones diferentes frente a lo avanzado. Por un lado, el Ministerio de Educación asegura que se han logrado importantes avances en la materia, en temas como inversión, becas, infraestructura, entre otras.



Por otro lado, los estudiantes consideran que el cumplimiento, por el contrario, ha sido bajo, específicamente en lo relacionado a la reforma integral del Icetex, saldos presupuestales y en el sistema de regalías.

Los avances, según Mineducación

De acuerdo con el Ministerio, el principal logro fue la adición presupuestal de $4,5 billones de pesos para la educación superior para el presente cuatrienio (2018-2022).



Este dinero, a la fecha, se refleja en una adición de $512 mil millones en 2019 y de $675 mil millones para 2020. Los recursos que han sido destinados en el fortalecimiento de la base presupuestal del sistema, financiación de proyectos de inversión, saneamiento de deudas de las instituciones públicas de educación superior, entre otros.



Así mismo, de acuerdo con el Gobierno, se ha fortalecido la infraestructura física de las universidades públicas gracias al Sistema General de Regalías. A la fecha unas 23 instituciones se han beneficiado de 29 proyectos que suman una inversión por $583.619 millones de pesos.



A esto se suman otras iniciativas como las 1.000 Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario, recursos para la financiación de proyectos de ciencia y tecnología, etc.



Uno de los puntos más importantes y también controversiales es el de la reforma al Sistema General de Regalías. De acuerdo con el Ministerio, el Congreso de la República incluyó mayores recursos para la educación y la investigación con asignaciones directas no inferiores al 5 por ciento.

Lo que falta, según los estudiantes

Sin embargo, y pese a los logros presentados por el Ministerio, el sector estudiantil ha manifestado que actualmente hay un alto nivel de incumplimiento o cumplimiento parcial de los acuerdos 6 de los 19 puntos de dicho documento, incluyendo algunos que fueron presentados como logros por parte de la Nación.



Tal es el caso de los recursos para ciencia y tecnología, según explicó Jennifer Pedraza, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees):



“Necesitamos que el Gobierno cumpla integralmente con todo lo que se pactó en 2018. Esto no está pasando en su totalidad. Por ejemplo, se asignó el menor presupuesto en los últimos 100 años a ciencia y tecnología, cuando el acuerdo dice que debe crecer año tras año”.



Uno de los principales reclamos de los estudiantes pasa por la Reforma Integral al Icetex, que a la fecha no se ha concretado pero que se encuentra en proceso.



Sin embargo, las principales plataformas estudiantiles y de usuarios de la entidad se levantaron de la mesa de negociación, entre otros motivos, porque “se han presentado disensos en lo que se refiere a la financiación de esta entidad. Hemos rechazado la financiación del Banco Mundial al Icetex”.



Los estudiantes también consideran que, si bien se logró que la reforma al Sistema General de Regalías incluyera una bolsa del 5 por ciento para las universidades públicas, esto se alcanzó en el Congreso y no por iniciativa del Gobierno, que, señalan, no incluyó ese punto en el articulado que presentó en el proyecto de ley.



