En la ciudad de Quibdó, Chocó, el presidente Gustavo Petro posesionó a Aurora Vergara Figueroa como nueva ministra de Educación. El evento se realizó en la recién inaugurada nueva sede del Instituto Técnico Industrial Integrado Carrasquilla.



“Esta posesión envía un mensaje importante al país de equidad territorial y de trabajo regional, de las mujeres en el centro”, señaló Vergara.

Y agregó: “Vamos a hacer una apuesta por sacar adelante la reforma a la ley 30 de 1992, a fortalecer el sistema de aseguramiento de calidad, avanzaremos para que la educación preescolar, básica y media impulse la transformación del país, de la mano con la transformación al Sistema General de Participaciones”.



Por su parte, el presidente Petro señaló: “Esta es la primera vez que hay una mujer negra como ministra de Educación. Eso tiene grandes responsabilidades, porque la mitad de nuestros jóvenes no pueden ingresar a la educación superior, y mucho menos en regiones apartadas como el Chocó y el Pacífico colombiano”.



En medio de su visita al departamento, Vergara explicó que la obra educativa fue desarrollada a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). La obra contó con una inversión de 19.058 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Educación aportó 15.319 millones y la región 3.739 millones. Con estas nuevas instalaciones se espera beneficiar a 1.440 estudiantes de Quibdó.



Así mismo, en un acto llevado a cabo a propósito de la celebración de la fundación del municipio de Istmina, donde creció, la funcionaria señaló que en su gestión espera dar un fuerte impulso a la región en materia educativa: “Estar aquí, en el lugar donde crecí, es un honor indescriptible, la vida me pudo haber conducido a ser ministra de Educación, pero no me preparó para la emoción de empezar desde aquí mi trabajo en el Ministerio, desde el departamento del Chocó”.



En el lugar también estuvo presente el agregado cultural de la Embajada de Francia, David Bessieres, quien presentó un programa de becas financiado por el gobierno francés, llamado ‘Mujeres Científicas’.



El programa fue desarrollado en el marco de la organización de la promoción de estudios en Francia, que busca llevar a estudiantes colombianos al país galo, así como promover la movilidad de mujeres estudiantes en las disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las inscripciones a esta convocatoria ya se encuentran activas y estarán abiertas hasta el 31 de marzo de este año.



De igual forma, durante la jornada se confirmó que los gobiernos de Colombia y España trabajan en un convenio para que los ciudadanos de ambos países puedan acceder al sistema de educación superior en las dos naciones en mejores condiciones.



Así lo explicó la funcionaria: “Estamos trabajando con el Gobierno de España para desarrollar un convenio que esperamos que el señor presidente pueda firmar en los próximos días. Este permite que personas que terminan el bachillerato en Colombia puedan acceder al sistema de educación superior en España, y que las personas que terminen el bachillerato en España puedan acceder al sistema de educación superior en Colombia”.



Señaló que esto abrirá “la oportunidad para que la equivalencia entre los dos exámenes de Estado entre los países permita que las personas puedan ingresar a los sistemas de manera más expedita, en mejores condiciones, y también que las familias que terminan migrando tengan oportunidades de formación adecuadas”.



Aurora Vergara fue la viceministra de Educación Superior del exministro Alejandro Gaviria. Es sociología de la Universidad del Valle y PhD en Sociología de la Universidad de Massachussetts- Amherst en Estados Unidos.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Con información de EFE