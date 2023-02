El presidente Gustavo Petro nombró a Aurora Vergara, hasta ahora viceministra de Educación superior como la nueva ministra de Educación, en remplazo de Alejandro Gaviria, quien en los últimos días resaltó por sus posturas contrarias a la reforma a la Salud.

"Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social", aseguró el presidente en su alocución, en la que también anunció la salida de los otros dos mencionados funcionarios.



Vergara Figueroa es socióloga de la Universidad del Valle y PhD en sociología de la Universidad de Massachussetts- Amherst. Ganadora del premio Martin Diskin de LASA en 2014 (Latin American Studies Association) por una disertación de doctorado que integra activismo y producción rigurosa de conocimiento. Non-Resident Fellow of the W. E. B. Du Bois Research Institute Harvard University.



Especialista en Estudios de la Diáspora y en Estudios Latinos, Latinoamericanos y del Caribe. Fue directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) entre 2013 y 2022, y profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi entre 2012 y 2022.



Es antologista, compiladora y autora de libros tales como Demando mi libertad. Mujeres Negras y sus estrategias de resistencia en Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800 (2018, Editorial Universidad Icesi); Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia. Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó (2017, Palgrave Macmillan), Descolonizando mundos: aportes de intelectuales negras y negros al pensamiento social colombiano (2017, CLACSO).

La salida de Alejandro Gaviria

Gaviria, quien anteriormente también fue ministro de Salud, presentó hace unas semanas un documento con varios reparos hacia la reforma de la salud que se viene trabajando en el Gobierno y que ya se presentó ante el Congreso.



Para el funcionario, el diagnóstico que se hizo del sistema de salud no es claro, pues, desde su perspectiva, se insinúa que los problemas del sistema se originan en la administración cuando se relacionan más con la inequidad. Por ende, destaca que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales.



Destacó además que el subsistema de salud del magisterio y el de las fuerzas armadas, que no son administrados por EPS, tienen grandes dificultades financieras y, en comparación con el régimen contributivo, se registran "tres veces más quejas por 1.000 afiliados", lo que podría repetirse a mayor escala con el proyecto propuesto.



Según dijo el ministro: "La experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en 1996, con los recobros directos del Fosyga por la atención a al población desplazada en 2001 (...) El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos psiquiátricos, etc.".



Alejandro Gaviria señaló que las inequidades regionales están más relacionadas con las brechas entre las zonas rurales y urbanas que con el mismo sistema de salud, una situación que se repite en otros sectores y que debería corregir la reforma.



Gaviria también afirmó que el sistema de salud actual tiene muchas fortalezas "producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo", por lo que "destruirlo sería un suicidio".



