Inasistencia escolar pasó del 4,8 al 30,1 % en zonas rurales

En 2020 se disparó el número de estudiantes en edad escolar que dejaron de asistir al colegio en más de 13 puntos porcentuales, situación que se duplica si se trata de las zonas rurales.



A estos números se llegó en la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la cual analizó los cambios en la vida de los colombianos en un año marcado por la pandemia de covid-19. La educación fue una de las grandes perjudicadas, según el informe.



Basta ver cómo aumentaron en apenas un año las cifras nacionales de inasistencia escolar para darse cuenta de ello. Mientras que en el año 2019 el 2,7 por ciento de los menores entre los 6 y los 16 años dejaron de asistir al colegio, en 2020 esta cifra fue del 16,4 por ciento.



Es decir, el incremento en el primer año de la pandemia en cuanto a inasistencia escolar fue del 13,7 por ciento.



Y ese es apenas el panorama nacional. Al mirar las cifras en detalle, se tienen indicadores más preocupantes. Por ejemplo, que la mayor parte de la población escolar que dejó de asistir al colegio se encuentra en las zonas rurales. De hecho, la inasistencia en este sector de la población pasó del 4,8 en 2019 al 30,1 por ciento en 2020.



Se trata, entonces, de un aumento del 25,3 por ciento en poblaciones rurales, casi el doble del promedio nacional.



La exministra de Educación Isabel Segovia califica lo anterior de catastrófico: “Esta es una primera cifra que nos muestra el impacto generado por las decisiones que tomamos en el sistema escolar. Las cifras son aterradoras. Estamos hablando de 1,5 millones de niños que no están asistiendo a clases, de los 9 millones que registra el sistema educativo. Pero esta es solo la punta del iceberg de lo que vamos a terminar encontrando en todo un año de atraso”.



Por su parte, el experto en educación Francisco Cajiao explicó: “Es una situación gravísima de la que venimos alertando desde hace un año. Claramente, en la ruralidad y las familias pobres la situación es más alarmante, porque al no tener conectividad, las posibilidades de recibir formación son mínimas. Y el problema es que retomar y recuperar lo perdido va a ser un reto enorme y un proceso lento que puede implicar retrasos no solo educativos y sociales, como ya lo habían advertido la Unesco y la Unicef”.



Esto concuerda con un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, según el cual el 96 por ciento de los municipios del país no estaban listos para implementar clases virtuales, pues menos de la mitad de los estudiantes tienen acceso a computador e internet.



De hecho, lo revelado por el Dane confirma los temores y previsiones de los expertos, para quienes la pandemia causaría un impacto grave en la educación.



Por ejemplo, la encuesta, que se realiza anualmente, pregunta a las familias las causas de esta inasistencia. Y sorprende ver cómo los motivos ligados a la pandemia, que no existían en 2019, pasaron a ser en 2020 la razón del 29,6 por ciento de las inasistencias, el indicador más alto. En cambio, las otras causas de inasistencia bajaron en sus porcentajes, a excepción de dos: la falta de dinero y la necesidad de trabajar.



Al respecto, Cajiao sostiene: “Todo esto nos da una dimensión un poco más clara de lo que sucede. El Ministerio de Educación puede decir que las cifras de deserción no aumentaron significativamente. El problema es que oficialmente las cifras implican retirar formalmente al niño del sistema, mas no que el menor dejó de estudiar. En cambio, la inasistencia escolar nos da un panorama un poco más real, y aún con un problema: no sabemos cuántos de esos niños van a regresar al colegio y cuántos definitivamente abandonaron sus estudios por el cierre prolongado”.



Y agrega: “Las regiones van a tener que hacer un gran esfuerzo para motivar el regreso. Lo malo es que eso no está pasando. Tenemos aún secretarías de Educación que no han iniciado presencialidad y otras que avanzan muy lento o se quedaron estancadas. Todavía hay zonas donde los maestros no terminan de regresar y siguen las tutelas para frenar el retorno”.



Precisamente, la encuesta del Dane muestra que hay regiones donde la inasistencia se elevó de manera alarmante. Por ejemplo, en Vaupés se pasó de una inasistencia del 9,8 al 53,6 por ciento. Es decir, más de la mitad de los estudiantes dejaron de estar en clases.



Preocupan también los altos números registrados en Amazonas (41 %), Vichada (39,5 %), Chocó (38,2 %) y La Guajira (35,7 %).

Cuesta arriba

Uno de los mayores temores de los expertos es que esta situación implique un enorme retraso respecto a los logros obtenidos en materia educativa en los últimos años.



Así lo cree Cajiao: “Estos números nos llevan a pensar que puede haber una caída en la cobertura, que no es la cantidad de cupos disponibles sino la población que accede al servicio educativo. La cobertura neta en educación media pasó de 62 a 72 por ciento durante el período 2005-2018. Trece años para aumentar 10 puntos porcentuales. La pregunta ahora es cuánto tardaremos en recuperar lo perdido en un año”.



Por su parte, Sandra García, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes e investigadora en temas de educación señaló que hay “dos maneras de evitar el aumento en la inasistencia escolar: garantizar comunicación entre docentes y estudiantes vía acceso a conectividad, o abrir los colegios de manera decidida. Para millones de niños en Colombia no se hicieron ninguna de las dos”.



Pero existe otro temor, y es que no se conoce el impacto en la pérdida de los aprendizajes. Así lo explica la exministra Segovia: “Estamos con los ojos vendados como sistema. Lo primero que debió haber sucedido es hacer un balance para saber realmente a qué nivel están los niños. No se ha hecho. No tenemos información real del impacto del aprendizaje, en especial en competencias básicas de lectoescritura y matemáticas”.



Y agregó: “Esto es el inicio de una cantidad de realidades que vamos a encontrar de una crisis educativa sin precedentes. No tenemos cifras oficiales del Ministerio de Educación y las secretarías sobre la reapertura, no se han publicado las cifras oficiales de deserción ni de matrícula de 2021”.



También está el tema de las brechas. Un primer vistazo de eso se vio en las pruebas Saber 11 de 2020, en las que aumentó la diferencia en los resultados entre estudiantes de centros urbanos, más conectados, y en zonas rurales, Esto se reafirma en la encuesta del Dane, donde se ve el contraste entre Vaupés, con una inasistencia del 56 por ciento, y Bogotá, de población más urbana, con una inasistencia de apenas el 6 por ciento.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

