Asignan más recursos, pero universidades no quedan satisfechas

‘Sin la universidad pública, el futuro es de pocos’. ‘La educación es un derecho, no una mercancía’. Esos eran algunos de los mensajes que se leían en los carteles de los estudiantes y profesores de universidades públicas que salieron a marchar por las calles de Bogotá para solicitarle al Gobierno mayores recursos para la educación.

Pese a las lluvias en la capital, los estudiantes bailaron al ritmo de tambores, flautas y otros instrumentos. Si bien las universidades públicas están en alerta roja (el Sistema Universitario Estatal estima el déficit en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura), los manifestantes se gozaron la jornada. Y así, con actividades pedagógicas, le solicitaron al Gobierno Nacional un incremento de 4,5 billones de pesos en el presupuesto del 2019.



Sin embargo, el que consiguieron fue de 500.000 millones. Mientras las marchas avanzaban hacia la plaza de Bolívar, el Ministerio de Hacienda aseguró que había logrado sumar ese monto para la educación superior pública en el proyecto de Presupuesto General de la Nación del año entrante, que estimaba destinar 3,9 billones a las universidades. Así las cosas, las universidades y otras instituciones públicas recibirían 4,4 billones de pesos, un billón más que este año.



Según Richard Aguilar (de Cambio Radical) y Katherine Miranda (de la Alianza Verde), así como fuentes del Ministerio de Hacienda, la inyección del medio billón adicional se concretará durante el segundo debate de esta iniciativa, que se hará la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara.



El dinero se distribuiría de la siguiente manera: 223.000 millones de pesos para inversión de todas las instituciones de educación superior pública, incluidas las universidades; 55.000 millones para funcionamiento, 121.000 millones para el ejercicio anual de gratuidad y 101.000 millones para la línea de excelencia y méritos.



“Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos, porque ellos quieren tener una educación pensada para la cuarta Revolución Industrial”, afirmó el presidente Iván Duque. Durante su intervención ante el llamado Círculo de Montevideo (un club de exmandatarios del continente), reiteró su compromiso de darle cada vez más recursos a la educación. Y destacó que el año entrante se dará universidad gratuita a más de 80.000 jóvenes.



“Y espero terminar el gobierno superando el umbral de los 400.000 jóvenes en ese esquema de gratuidad para los estratos de más vulnerabilidad económica –expresó Duque–. Colombia es un país que ha tenido grandes progresos y en los últimos 50 años ha visto cómo se aumenta el promedio de vida, pero no la cobertura en educación”.

¿Es suficiente?

Aunque los 500.000 millones de pesos corresponden a la cifra que había solicitado el Sistema Universitario Estatal (SUE), su distribución no dejó contento a todo el mundo. “Se reconoce la voluntad política, pero los 55.000 millones para funcionamiento son muy poco. Desde 1993, nuestros gastos de funcionamiento han crecido cinco puntos por encima de lo que nos transfieren. Y seguimos teniendo el déficit de 3,2 billones de pesos”, afirmó Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE.



Además, aseguró: “Con esa distribución no podremos vincular a más profesores y seguiremos teniendo problemas con el pago de la nómina. Necesitamos una política de Estado porque cada vez que llega un nuevo gobierno nos cambia las reglas de juego”.



En cuanto al orden público, según el general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana, las movilizaciones en Bogotá transcurrieron con total normalidad. “El balance es positivo, en la medida en que hubo 40.000 personas que marcharon. Hubo algunos problemas menores que no afectaron el buen desarrollo de las marchas”, informó.



El oficial se refiere a ciertos lunares de la jornada, como algunos manifestantes que pintaron los buses de TransMilenio, limpiados después por otros. También, a los actos vandálicos contra la sede de RCN Radio.



En general, la marcha transcurrió en tranquilidad. Más de 20.000 estudiantes, docentes y líderes de universidades de Valle, Cauca y Nariño se unieron en una sola voz por las principales calles de ciudades como Cali, Palmira, Popayán, Pasto e Ipiales. En Medellín, la Alcaldía calcula que fueron 50.000 las personas que se sumaron a la marcha. En Barranquilla fueron más de 6.000 y en Bucaramanga, al menos 10.000.



