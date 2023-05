Se espera que para el 2023 los docentes y los trabajadores del sector público tengan un aumento salarial de 14,62 por ciento. Esta cifra fue confirmada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el presidente Gustavo Petro.



"Este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público: 14.62 % para el año 2023 retroactivo a 1 de enero y para el 2024 IPC 2023+1.6 %. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.



Cabe resaltar que son aproximadamente 420.000 los docentes que trabajan en el sector público y que el salario se determinará por el escalafón docente, según su formación académica y cualificaciones.



Así está establecido por el decreto 1278 de 2002, que establece el Escalafón Docente Oficial, al cual se suscriben todos los docentes contratados a partir de ese año se conforma por tres (3) grados (1, 2 y 3); cada grado está compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A, B, C y D).



¿Cómo queda el salario para docentes en 2023?

Normalista superior o tecnólogo en educación

​A. $2'270.530

B. $2'894.287

C. $3'730.947

D. $4'625.168



Licenciados o profesionales no licenciados

-​Sin especialización

A. $2'857.622

B. $3'968.429

C. $4'916.364

D. $5'818.188



Con especialización



A. $3'106.040

B. $3'968.429

C. $4'916.364

D. $5'818.188



Este cálculo fue realizado con base en el salario de los docentes en 2022 y sumando el porcentaje anunciado por el Gobierno Nacional. Se espera que las cifras sean oficializadas en los próximos días.

🗞️ Informe de negociación entre Fecode y Ministerio de Educación, 9 de mayo 2023



▶️https://t.co/JbQn30vcMX



El Comité Ejecutivo y el presidente de Fecode @CarlosRFecode exponen las conclusiones de la sesión de hoy en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional. — fecode (@fecode) May 10, 2023

