Estar solo, la oscuridad, perros y otros animales, los insectos, las alturas, ir al médico, las inyecciones y las vacunas, ruidos desconocidos y fuertes, y monstruos imaginarios que están debajo de la cama son algunos de los miedos más comunes en los niños.



Y es necesario enseñarles a controlar esos miedos dándoles fortaleza, generándoles sentido de independencia. Pero, además, preguntándoles de dónde salen esos miedos o preguntándose si usted se los transmitió.

Luego de alguno de esos sustos, hágales sentir que son importantes y que ese miedo se puede aprender a dominar. Por ejemplo, si se trata de un perro, decirles que van a buscar uno amigable y dócil para que lo puedan acariciar. Pero todo debe hacerse muy despacio.



Si ellos sienten que hay un monstruo, ir a ‘buscarlo’ con ellos y darles confianza para que cada vez que no esté en un lugar, ellos se tranquilicen.

También hacer que desarrollen su autorregulación para que, ante algún temor, ellos aprendan a tranquilizarse, respirar y saber que pueden aprender a calmarse.



Por supuesto, esto no es fácil de aprender en los niños, pero siempre puede haber un vaso de agua, un abrazo fuerte y el cariño para que ellos se vayan desprendiendo de esos temores.



Es importante también hablar mucho sobre aquello que los asusta. Si es un trueno, por ejemplo, enseñarles qué es, por qué sucede y cómo se forma. Que sepan que se trata de un fenómeno natural y no de algo que va a atacarlos.



De todas maneras es muy importante ver el comportamiento de los niños y no descartar una cita pediátrica.