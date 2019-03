Los caleños que buscan disminuir la deserción escolar en Colombia

Con el objetivo de reducir la deserción escolar en Colombia, dos hermanos caleños crearon una aplicación que permite a los usuarios escoger profesores para reforzar temas del colegio o la universidad, ya sea de forma presencial o virtual.

Se trata de Maestrik, una plataforma creada por Mario Andrés Tobón Orozco y Camilo Sardi Orozco, disponible en los sistemas operativos Android e iOS.



"La aplicación ofrece temáticas desde primera infancia hasta la universidad. Pero también se pueden encontrar maestros que enseñan a bailar, hacer yoga o boxear. En total, tenemos más de 300 áreas en donde se puede contratar un profesor, para hacer una clase particular y/o grupal", explica Sardi.



La plataforma además permite escoger los horarios y el costo de cada clase. "Todos los profesores pasan por un filtro de calidad y de seguridad. Solicitamos pasado judicial, realizamos una prueba psicotécnica y revisamos los estudios que ha realizado el profesor. Hemos recibido alrededor de 10.000 aplicaciones, de los cuales hemos aprobado 2.500 docentes", dice Tobón.



La idea de crear esta aplicación surgió en 2015 y en diciembre de 2018 fue presentada una segunda versión de la misma. Los hermanos consideran que la educación es el motor del progreso, por lo que el aporte de Maestrik es ayudarles a los jóvenes que no tienen buenos resultados en el colegio o en la universidad en algunas áreas del conocimiento.



"Nosotros creamos la plataforma para apoyar a la educación de Colombia. En ese sentido, queremos mitigar la deserción escolar, pues según cifras del Dane del 2017, en la educación formal (primero a once) hay 9 millones de estudiantes aprobados, de los cuales 363.000 fueron desertores", detalla Sardi, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes.



En este punto, Tobón agrega que: "Queremos apoyar fundaciones o, si las cosas nos lo permiten, buscamos abrir la nuestra. De hecho, la misión de nosotros es ayudar a niños de escasos recursos y llevarles Maestrik de forma gratuita".



El costo de las clases varía según la temática y el profesor. Sin embargo, el ticket promedio está en mínimo 20.000 pesos la hora. De acuerdo con sus creadores, la aplicación ha permitido dictar más de 2.100 horas de clase, siendo álgebra lineal el tema más solicitado.



La plataforma utiliza solamente cuatro pasos: registro, selección del tema, elección del profesor y pago. Además, al usuario se le brinda soporte antes, durante y después de la clase para garantizar la seguridad y la calidad de la sesión.



"Tenemos clases presenciales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Palmira y Bucaramanga. Las virtuales están en todo el país", dice Mario Tobón, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Purdue (Estados Unidos).



Los hermanos están planeando expandir su idea de negocio a México y para ello ya recibieron un capital semilla de 500.000 dólares.



EDUCACIÓN