Así avanzan las universidades vigiladas por sus  problemas financieros

Más allá de los problemas financieros que las Instituciones de Educación Superior (IES) del país atraviesan por culpa de la emergencia sanitaria, algunas universidades se encuentran bajo la lupa de las autoridades por distintas irregularidades o dificultades económica que amenazan la prestación de sus servicios con los estándares mínimos de calidad.



Hace unos meses EL TIEMPO dio a conocer una lista de 10 instituciones que eran investigadas por la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación por claras deficiencias administrativas y de carácter financiero.

El caso más sonado a la fecha es el de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), actualmente intervenida. En un reciente reporte se conoció que sus pérdida patrimoniales se acercan a los 65.000 millones de pesos.



Mientras tanto, Ricardo Gómez Giraldo, rector y representante legal de la institución encargado por el ministerio, pidió al Consejo Superior Universitario no abrir matrículas el próximo semestre.



La situación en algunas de las universidades también investigadas sigue siendo problemática. Un claro ejemplo es el de la Universidad Autónoma del Caribe. Esta institución privada con sede principal en Barranquilla fue intervenida por Mineducación por un periodo de dos años, el cual terminó el pasado mes de abril.



Muchos cambios hubo al interior de su estructura institucional, siendo la principal el nuevo Estatuto General, en el que se establece, entre otras cosas, una nueva forma de elegir a los rectores, quienes estarán en cargo por cuatro años y podrán ser reelegidos solo una vez.



Esta universidad estuvo en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción en cabeza del ex rector Ramsés Vargas, quien se habría enriquecido con 4.000 millones de pesos de las arcas de la Uniautónoma. Actualmente se encuentra preso.



Se calcula que las deudas de este centro educativo llegaron hasta los 100.000 millones de pesos.



En estos momentos, la institución señala que avanza con paso firme hacia su recuperación, e incluso asegura que presenta un cumplimiento del 99 por ciento en el Plan de Mejoramiento.



Y si bien ha mostrado una gran mejoría con respecto a la situación que la llevó a ser intervenida, de acuerdo con la saliente rectora encargada, María Victoria Mejía, el déficit de la universidad aumenta 5.000 millones de pesos al mes. Esto a causa de la reducción en la cantidad de estudiantes matriculados el último semestre (cerca de 1.000 alumnos menos).



El panorama respecto al segundo semestre de 2020 no es alentador, si se tiene en cuenta que se prevé una reducción en las matrículas de educación superior en todo el país, ya que muchos estudiantes y padres disminuyeron sus ingresos. Si las previsiones se cumplen, el déficit de la Uniautónoma puede ser mucho mayor.



Por su parte, el Ministerio de Educación le confirmó a EL TIEMPO que pese a que terminaron los dos años, el proceso de vigilancia se mantendrá hasta que se logre determinar que las condiciones que originaron la crisis hayan sido del todo superadas, situación que también fue confirmada por la Uniautónoma por medio de un comunicado.



En cuanto al sector público, uno de los casos más mediáticos de los últimos años es el e la Universidad de La Guajira, investigada desde 2018 por deficiencias administrativas, irregularidades en el manejo financiero, irregularidades en el reporte de información financiera y deficiencias académicas.



Una de las principales causas de la crisis que golpeó duramente a la institución fe la falta de recursos, los cuales debían ser girados por la Gobernación, pero por los diferentes escándalos de corrupción de las últimas administraciones, se derivó en un millonario déficit.



A finales de 2019 se conoció que la Gobernación le debía a la universidad más de 92.000 millones de pesos, por lo que Carlos Robles Julio, rector de la Uniguajira, solicitó la intervención del Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.



Debido a esto, asegura la institución, se ha incrementado la deuda con el personal de la institución. Los trabajadores aseguran que llevan meses en los que no se les ha pagado su salario, y por eso el pasado mes de marzo enviaron una carta a la Gobernación pidiendo que se ponga al día con sus obligaciones.



En cuanto a las demás instituciones incluidas en el informe del año pasado del Ministerio de Educación, éstas permanecen bajo vigilancia especial, y los resultados de sus avances frente a su crisis financiera serán revelados próximamente.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET