Fecode sale a las calles en medio de la pandemia

Sobre el mediodía de este jueves 4 de junio comenzó el plantón organizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en frente de las instalaciones del Ministerio de Educación, en Bogotá.



Se trata de la primera manifestación del gremio de los maestros en medio de la pandemia, a la que también se sumaron otras organizaciones sindicales, y se espera que el próximo jueves 11 de junio haya una nueva jornada.(Lea también: Así será regreso a clase en colegios desde el 1.º de agosto)

De acuerdo con Nelson Alarcón, presidente de Fecode, el plantón se llevó a cabo cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento social, tal como anunció de manera inicial la organización.



“Salimos a este plantón, pero estamos cumpliendo con todos los elementos de bioseguridad. Entregamos caretas, tapabocas, gorras, gel antibacterial, entre otros. Cumplimos además con todo el reglamento establecido por las autoridades sanitarias. Somos menos de 50 personas, todos guardando la debida distancia social", aseguró Alarcón.

Ni marchas, ni movilizaciones, ni aglomeraciones. Esta es la realidad del plantón de @fecode frente al Ministerio de Educación, con todas las medidas de bioseguridad y con distanciamiento social. #DuqueEscucheALosMaestros pic.twitter.com/fq8oIoXcCY — fecode (@fecode) June 4, 2020

La manifestación también fue convocada en otro punto de la capital. Se trata de la sede de la Fiduprevisora, entidad encargada de manejar los recursos de la salud del magisterio.



Adicionalmente, otras manifestaciones se llevaron a cabo en otras regiones del país en frente de las sedes de las respectivas secretarías de educación.



Entre los temas que reclama el gremio de los maestros destaca su inconformidad ante el modelo de alternancia anunciado recientemente por el Ministerio de Educación y que empezaría a operar a partir de agosto.



“Este modelo de alternancia, como lo ha denominado la ministra, es una total irresponsabilidad que va a exponer la vida de los jóvenes y los niños. No hay condiciones para volver presencialmente, no existe la infraestructura adecuada, los servicios públicos y el personal necesario para hacer las desinfecciones permanentes”, afirmó Alarcón.



De igual manera, señalan problemas en la prestación del servicio de salud, originadas del retraso en los pagos de seguridad social, lo que ha llevado a muchos docentes a no ser atendidos en las EPS.



Ante esta inconformidad, recientemente el Ministerio se pronunció al respecto, diciendo que junto con Fiduprevisora y la Procuraduría General de la Nación se trabaja para lograr una mejor ejecución de los recursos.



“Nuestro compromiso es avanzar con mayor celeridad en la atención oportuna de todas las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales de los maestros del país, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para lo cual, se convocará a través del Consejo Directivo del Fondo, del cual hacen parte delegados de Fecode, a un mecanismo de seguimiento permanente a la ejecución de los recursos que con tal fin destinó el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló la cartera.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET