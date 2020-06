Decore su casa a la medida de sus gustos y necesidades

Ahora, cuando permanecemos casi todo el tiempo en casa, cuando trabajamos, descansamos, compartimos en familia y nos divertimos bajo el mismo techo, es más importante que nunca sentirnos a gusto, cómodos y seguros en nuestro hogar. Por esto, las tendencias del diseño de interiores se han volcado a la construcción de espacios óptimos para el teletrabajo y acogedores para el tiempo de descanso, así como a la posibilidad de asistencias remotas para minimizar las exposiciones innecesarias.



“Empezamos a vivir más tiempo en la casa. Necesitamos ambientes más amables. La gente se da cuenta, incluso nosotros los arquitectos, de que nos faltan ciertas cosas”, explica Néstor Peña, gerente de proyectos de Balance Arquitectura.

Trabajo y zonas sociales

“Parte de la productividad de los trabajadores en una oficina está en las pausas activas. El trabajo no es necesariamente estático. Por eso, la ergonomía y la comodidad se relacionan con que el puesto de trabajo no sea el único lugar asignado para el día”, dice Peña.



Esto es un reto para quienes trabajan en casa y no tienen mucho espacio disponible. De ahí la importancia de lograr espacios agradables y de sentirse a gusto tanto en el trabajo como en las zonas sociales.



En cuanto al espacio de trabajo, Germán Vásquez, diseñador de interiores e instructor de www.crehana.com, recomienda un lugar tranquilo y con poco ruido, que sea fresco, ventilado y que reciba luz natural y, por último, que cumpla con las condiciones técnicas, como conexiones a internet y demás.



Vásquez es profesor del curso Decoración de Interiores: Transforma tu Hogar, una herramienta útil para quienes quieran probar suerte bajo la modalidad de DIY (do it yourself o hágalo usted mismo).



Para el espacio de trabajo se prefiere la iluminación natural. Foto: Istock

Las zonas sociales son también claves en este nuevo entorno. “La cocina, por ejemplo, puede ser el nuevo lugar para coffee break. Podemos tener una cocina diseñada para su uso tradicional, pero que también sea una estación de café o de snacks”, dice Peña.



Así mismo, es esencial que la sala sea un escenario acogedor, hecho a la medida y con personalidad. Algunas asesorías personalizadas y cursos online están encaminados a lograr este objetivo.

Asesorías personalizadas

Desde mediados de mayo, Homecenter ofrece asesorías de diseño mediante videollamada. Es un servicio ideal para recibir una propuesta experta de adecuación de espacios, sin salir de casa. El servicio se pide a través de la web. Una vez la persona sea contactada, comparte fotos y videos del espacio a redecorar. Después de unos días recibe dos propuestas, según las necesidades. Puede hacer compras online.



Mauricio Calderón, diseñador de Homecenter, dice que “ha cambiado la importancia de los espacios en el hogar”. En salas y comedores se recomiendan ahora colores neutros, “pero una de las paredes puede acentuarse con grises o azules. Esto crea espacios cómodos y tranquilos”.

Por otra parte, para los baños se aconseja pintura resistente a la humedad, al vapor del agua y a los cambios de temperatura. Según voceros de Corona, “es recomendable aplicarla en techos y paredes del baño que están en permanente contacto con agua, de esta manera no se pelarán y estarán libres de hongos y algas”.

Para los baños se recomienda una pintura resistente a la humedad. Foto: Cortesía Corona

Con respecto al mobiliario, si bien Homecenter ofrece una línea tipo escandinavo, con curvas acentuadas, puntas redondeadas y combinación de materiales, hay otra de colores vibrantes: “amarillos, rojos y con combinación en las patas”, agrega Calderón.



Sin embargo, aclara que “no existe una única tendencia, nos interesa la creatividad. Nos adaptamos a las necesidades y gustos de cada uno”.

Una de las tendencias son colores vibrantes, como rojos, en muebles. Foto: Homecenter

Y si en definitiva lo suyo es la exploración, además de la opción de Crehana, está el curso Iniciación al Diseño de Interiores, de Domestika, que brinda pautas para personalizar espacios.



Su premisa es que más allá de la estética y de la función de un lugar, cada rincón “debe conectar con el usuario y contar su historia”, dice la instructora Ana Hernández, quien junto con Christophe Penasse dirige Masquespacio, un estudio de diseño de interiores. Después de definir el concepto del proyecto y de elegir los materiales, proponen adentrarse en el storytelling del espacio a diseñar. ¡Manos a la obra!

¿En dónde encontrarlos?

Más información, en www.crehana.com, www.domestika.org, www.corona.co, www.homecenter.com.co y www.balancearquitectura.com.

REDACCIÓN VIDA

EL TIEMPO