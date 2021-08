Ascun rechaza que centros de investigación ofrezcan maestrías y doctorados

El caso más reciente de sectores que se pronuncian en contra de la medida es el de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), la cual considera que dicha norma “contradice los propósitos de calidad que orientan el desarrollo de un país”.



Para entender esta postura, es necesario comprender primero el propósito de esta ley. De acuerdo con sus autores, la idea es aumentar la oferta y hacerla más accesible para los profesionales, y de esta forma aumentar la capacidad de investigación del país y tener personal más capacitado en diferentes áreas.



Esto, entre otras cosas, porque en Colombia solo se gradúan al año 8 doctores por millón de habitantes, de acuerdo con la Ocde, cuando en otros países de la región este número es hasta el triple.



Sin embargo, las objeciones de las universidades contra la ley pasan por que esta medida puede ir en detrimento de la calidad de los posgrados, e incluso algunos sectores críticos (no Ascún) han llegado a calificarla como un método para obtener ‘diplomas de garage’.



Concretamente, Ascún señala que no es clara cuál fue la problemática identificada que requería la creación de esta ley, qué modelos internacionales fueron tenidos en cuenta, qué trabajo técnico sustentó su formulación, y cuestiona su “incomprensible aprobación mayoritaria en el Congreso”.



De acuerdo con la asociación, la norma estaría desconectada de las realidades y necesidades del país en torno a la formación doctoral y no favorece la formación de capital humano de alto nivel. Además, considera que “genera un marco de incertidumbre de no muy claros alcances e intereses”.

Los argumentos

En su más reciente comunicación, Ascún recordó que cuando se debatía el proyecto en el Congreso, realizó un concepto técnico en el que se expusieron varios argumentos en contra de la iniciativa.



“No hay datos que demuestren que los institutos o centros de investigaciones o estudios y academias tienen mayor capacidad investigativa que las universidades, pero además no es una comparación válida si se tiene en cuenta que muchos de estos funcionan dentro de las universidades o fueron fundados por estas. Incluso, ya hay programas de formación doctoral que se hacen en convenio o colaboración entre universidades y centros o institutos de investigación”, señaló la organización.



También sostuvo que es necesario que estos programas se lleven a cabo al interior de las universidades, dado que no se trata solo de enseñar un oficio y hacer investigación, sino de formar profesionales integrales.



Así lo expresó: "La formación doctoral sobrepasa el ejercicio investigativo en un laboratorio, implica vivir en un ambiente académico que le dé al doctorando durante 4 años o más de su vida espacios de apoyo para su desarrollo investigativo, pero también personal y profesional. Esto tiene implicaciones financieras y sostenibilidad que no siempre pueden ser aseguradas por institutos o centros de investigaciones o estudios y academias”.



Y agregó: “Si se tratara solamente de aprender el oficio, los abogados podrían formarse en los juzgados, los médicos en los hospitales, los maestros en las escuelas, los ingenieros en las empresas, etc. Estudiar en una universidad tiene un valor agregado que garantiza excelencia académica, pensamiento crítico y formación integral”.



Además, la asociación de universidades señaló las que serían algunas consecuencias contraproducentes. Por ejemplo, dificultades para conseguir financiación, afectando principalmente a las IES públicas.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

