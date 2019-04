Rectores rechazan actos vandálicos en los entornos universitarios

Tras de los recientes disturbios presentados en la Universidad del Valle (Cali), en la Nacional, la Pedagógica y Distrital, de Bogotá, la Asociación Colombiana de Universidades, también conocida como Ascun, hace un llamado para que se promueva la convivencia en los centros universitarios del país.

"Ascun expresa su rechazo y desacuerdo con los actos vandálicos que se han presentado en los entornos universitarios. Estos hechos desafortunados se generan en contra de los propósitos de directivas, docentes, estudiantes, egresados y administrativos por hacer de sus instituciones un espacio rico para el conocimiento y la diversidad, en un ambiente que maneje el conflicto sin recurrir a la violencia", expresan los rectores del consejo directivo de Ascun.



Para la asociación, los hechos violentos fueron perpetrados por gente ajena a los centros educativos. "Como ha sido expuesto por directivos de varias universidades, a través de distintos medios de comunicación, en estos actos violentos intervienen personas extrañas a la universidad con intenciones de afectar los espacios de la ciencia, la enseñanza y la cultura", señala la organización.



Además, los rectores aseguran que siempre están en disposición "para apoyar todos los ejercicios de reflexión que faciliten acuerdos en defensa de los principios de la universidad colombiana".

¿Cómo evitar la violencia?

Para Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), el tema de los desmanes en las IES no es nuevo, pero reconoce que con el tiempo se ha ido incrementando la violencia.



Y ante los incidentes registrados en Cali, Torres considera que “se requiere una posición más enérgica del Gobierno para que investigue y sancione conductas como las que se presentaron en la Universidad del Valle”.



Francisco Cajiao, experto en educación, toca un asunto polémico: la autonomía de las universidades frente a estas situaciones. “Algunos rectores consideran que a las universidades no pueden ingresar las autoridades competentes, y sí lo pueden hacer, ya que no tienen ningún espacio vetado. No sería lo ideal, pero sí podría funcionar cuando alguna vida corre peligro”, señala Cajiao.



El especialista indica que aunque no hay una fórmula exacta para enfrentar la violencia en las IES –sobre todo cuando los autores de los desmanes no son estudiantes–, “sí es necesario crear espacios de protestas pacíficas”.



EDUCACIÓN