Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda global con la que los países buscan atender los principales problemas en el mundo al 2030, el ODS 4, de Educación de Calidad, toma especial relevancia no solo por el Día de la Educación, que se celebra por estos días, sino también porque este tema ha estado en el centro de los debates nacionales e internacionales en los últimos dos años, debido a los serios impactos sufridos por el sector a causa del cierre de los colegios por la pandemia.



Un informe publicado por el Instituto de Estadística de la Unesco (UIS, por sus siglas en inglés) sostiene que los países de América Latina y el Caribe no podrán cumplir sus principales metas en materia de educación.

La conclusión enciende las alarmas, dado el grave impacto que puede traer a la región en términos de indicadores de desarrollo para no permanecer rezagados.



El informe, titulado ‘Puntos de referencia nacionales del ODS 4: cumplir nuestro compromiso’, consiste en un trabajo de dos años durante el cual la Unesco analizó los avances de todos los países del mundo en el cumplimiento de sus objetivos trazados para el 2025 y 2030 en relación con seis indicadores considerados vitales y los más importantes dentro del ODS 4.



Estos indicadores son asistencia a la educación en la primera infancia, asistencia escolar, finalización de los estudios, competencia mínima en lectura y matemáticas, personal docente formado y gasto público en educación. Todo esto tomando como base los compromisos pactados en el año 2015 en la llamada Agenda 2030.



Los resultados son alarmantes. De acuerdo con la Unesco, incluso si los países alcanzan sus puntos de referencia (sus ambiciones), el mundo se quedará corto en alcanzar la ambición establecida en el ODS 4, el cual pretende brindar educación de calidad para todos en todos los niveles de formación. Y todo esto incluso antes de conocerse los verdaderos impactos en el sector por la pandemia, tema del que mucho se ha hablado pero que hasta el momento cuenta con muy pocas mediciones.



En diálogo con EL TIEMPO, Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadística de la Unesco, manifestó que “es un verdadero paso adelante que a nivel mundial alrededor de dos tercios de los países evalúen de forma realista sus posibilidades de alcanzar los objetivos del ODS 4. Es fundamental que se hagan responsables de sus compromisos con la niñez. Sin embargo, a casi la mitad de nuestra fecha límite, el proceso ha mostrado que, incluso según su propia evaluación, no se anticipa que la mayoría de los países se acerquen a la meta que fijaron para 2030”.



La experta añadió que “el siguiente paso debe ser animar a todos los países a que presenten puntos de referencia y determinen qué políticas deben priorizarse antes de 2030”.

El caso de América Latina es de los más llamativos, dado que se trata de una región de contrastes, con puntos altos y bajos. Por ejemplo, la región está en camino de lograr la universalización de la educación en la primera infancia, con excepción de países como El Salvador, Haití, Jamaica y Surinam, que no alcanzarán la meta, dado que las estimaciones señalan una tasa de matriculación del 80 por ciento para el 2030.



También se destaca que la mayoría de los países latinoamericanos podrían alcanzar la meta de una educación primaria universal, así como una reducción en la tasa de jóvenes sin escolarizar del 20 al 12 por ciento.



Por otra parte, hay metas que no podrán alcanzarse, como la de lograr que la tasa de graduación o finalización de la educación secundaria sea del 100 por ciento, cosa que se repite en todo el mundo, pues se espera que para esa fecha límite las tasas de finalización se sitúen en el 89 por ciento en el primer ciclo de secundaria y en el 72 por ciento en el segundo ciclo.



En América Latina, una proyección optimista fija esta meta en el 71 por ciento en 2030 frente al 58 por ciento actual. Algunos países como Honduras apenas llegarán al 49 por ciento.

Preocupa lento avance en matemáticas y lectura

Incluso preocupan las aspiraciones de los mismos países, que, entre otras cosas, muestran que “el 56 por ciento del alumnado no será capaz de realizar operaciones matemáticas básicas al finalizar la escuela secundaria”.



El UIS también señala que en cuanto a las competencias de lectura los países de América Latina y el Caribe esperan que solo el 72,8 por ciento del alumnado haya alcanzado un nivel mínimo de competencias al final de la primaria. Esta cifra se reduce al 48,5 por ciento en Argentina y al 65,3 por ciento en Brasil.



“Estos objetivos determinados a nivel nacional aún no tienen en cuenta el posible impacto del covid-19 en la educación, que sabemos ha ralentizado significativamente e incluso puede haber hecho retroceder los avances en materia de educación”, añadió Manos Antoninis, director del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo.



Aunque es poco probable que se alcance el ODS 4 para 2030, según las estimaciones de los propios países, el hecho de hacer frente a esta realidad no atenúa en absoluto la agenda. Por el contrario, el proceso de establecimiento de parámetros es la indicación más clara del compromiso de los países. También puede servir para movilizar la acción en favor de la agenda.

Así va Colombia

Colombia siguió midiendo en pandemia el avance de competencias claves, como matemáticas y lenguaje, a través de las Pruebas Saber. Foto: Icfes

Las ambiciones de Colombia al 2030 en cuanto a los seis grandes indicadores del informe, si bien destacan en algunos puntos, se quedan cortas en otros.



Así lo explica la directora del Instituto de Estadística de la Unesco: “Las metas que ha fijado Colombia, denominadas puntos de referencia nacionales, son ambiciosas en algunos casos y no tan ambiciosas, o más conservadoras, en otros”.



Una de ellas tiene que ver con la tasa de culminación de los estudios, que en básica secundaria (hasta grado 9.°) es pasar del 79,8 por ciento en 2015 a 84,4 y 88,6 en 2025 y 2030, respectivamente. Y la ambición es mayor en educación media (hasta grado 11.°) que establece pasar de un promedio de graduación del 73,4 por ciento al 86,4 por ciento.



Pero también hay metas consideradas pobres, o por lo menos conservadoras. Una de ellas es la de reducir en 2030 la tasa de no escolarización de jóvenes en secundaria al 14 por ciento, cuando en el año 2020 esta cifra fue del 15 por ciento. Así mismo, Montoya señala que “Colombia no ha fijado metas para las competencias de lectura y matemáticas”.



Al respecto, EL TIEMPO consultó con el Ministerio de Educación, que si bien no especificó metas generales en cuanto a estas competencias, señaló que sí hay unos objetivos en cuanto a desempeño en estas dos áreas en las pruebas Saber de grados 5.° y 9.°.



Según la cartera educativa, la meta es pasar de un porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en lenguaje en grado 5.° del 33,5 por ciento en 2015 al 44,5 por ciento en 2030. En matemáticas, en este mismo grado, es pasar del 28 por ciento al 38,10 por ciento. Estas metas, aunque implicarían importantes avances en caso de cumplirse, están muy por debajo del 72,8 por ciento en lectura que se espera para la región al culminar el plazo de la agenda, y del 56 por ciento en matemáticas.



Sobre la atención en educación en primera infancia, este es uno de los puntos en los que se esperan resultados más destacados, dado que la meta es lograr una cobertura del 100 por ciento no solo en 2030, sino desde el 2025. Todo esto partiendo de la cifra oficial en 2015, que fue de una cobertura del 89,4 por ciento.



En cuanto al indicador de financiación de la educación pública, el país va por buen camino. La meta trazada para el 2030 es que este sector cuente con una participación del 4,5 por ciento del PIB y del 15 por ciento del gasto público.



De acuerdo con la distribución del Presupuesto General de la Nación para 2022, el sector tiene una financiación del 4,1 por ciento del PIB y representa el 14,1 por ciento del presupuesto, lo que pone al país en cifras muy cercanas a las esperadas dentro de ocho años.



Sin embargo, no está de más señalar que en un momento la meta se superó y ha presentado un retroceso. Y es que pese a que la educación es el sector más representativo del presupuesto, solía estar en 16,5 por ciento en 2019, es decir, una reducción de 2,4 puntos porcentuales.



Respecto a la proporción de docentes calificados (de acuerdo con las definiciones nacionales de docentes calificados), que es otro de los indicadores, la misma se mantiene en valores cercanos al 100 por ciento para todos los niveles.



Como se puede ver, en algunos indicadores el país está muy lejos y en otros, muy cerca. Ante esto, la Unesco señaló que durante 2022 se hará un ejercicio en el que todos los países replantearán sus objetivos de cara al cumplimiento actual.



Adicionalmente se pide plantear nuevas metas con respecto a un nuevo indicador relacionado con las brechas de género en educación.



Sobre este tema, Montoya y la Unesco señalaron que “en general se recomienda priorizar los objetivos y seleccionar unos pocos indicadores claves para monitorear el progreso. Por supuesto que las políticas y la planificación educativa tienen que ser creativas para generar las condiciones para la mejora”.

MATEO CHACÓN ORDUZ - REDACCIÓN EDUCACIÓN

