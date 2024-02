‘Este gobierno es cada vez más centralista’, dice el historiador Álvaro Tirado Mejía

Pocas personas conocen tanto la historia del país como el académico Álvaro Tirado Mejía, quien luego de décadas dedicado al estudio del acontecer de Colombia, hoy es director de la revista de la Universidad Nacional. En esa posición, ha sido una de las voces que abogan por la urgencia de una nueva comisión corográfica que ayude a repensar a la nación tanto científica como política y administrativamente.



En diálogo con EL TIEMPO, Tirado señaló que el país lleva 170 años sin hacer un esfuerzo científico de esta magnitud, puso sobre la mesa el dejar de lado el modelo centralista y analizó la realidad política nacional.

La última edición de la revista habla de la necesidad de una nueva comisión corográfica. ¿Por qué?



Esta idea, se sustenta en una línea histórica. A mediados del siglo XIX, precisamente, el mismo núcleo ideológico de los radicales que había creado la Universidad Nacional, propició el nacimiento de la comisión corográfica, que tenía por objeto reconocer el país. En ese momento ni siquiera existía un mapa de la nación. Se encargó de hacer los mapas, de hacer un recuento dinámico de las montañas, de las carreteras, de los ríos. Pero se le incorporaban también los vientos, los mares y, sobre todo, la población. Fue, yo creo, el esfuerzo más grande que ha tenido desde entonces Colombia.

¿Por qué hacer una nueva?



La idea es un gran proyecto en donde participen las universidades, las organizaciones científicas, con el apoyo, por supuesto, del alto gobierno, para que se vuelva a pensar y a mirar el país. Aunque estamos en la misma tierra, esta ha cambiado. Y, por supuesto, la población ha crecido. Al momento de la comisión corográfica se hizo un censo y Colombia tenía 1’500.000 habitantes. Ahora somos 52 millones. Es repensar el país.

¿Han logrado tener eco en otras instituciones y por parte del gobierno?



Esto es muy nuevo, realmente. Pero sí ha habido mucho interés por parte de instituciones geográficas y científicas. Y también, entiendo, por parte de uno de los ministerios, creo que es el Ministerio de Ciencia.

¿Cómo hacer para que no pase lo mismo que con la Misión de Sabios y que sus aportes sí sean escuchados?



Ese es el problema de la voluntad política. En el año 91 se abrieron las puertas a una ampliación de la descentralización, de volver a pensar cómo se organiza política y administrativamente el territorio, y las fuerzas políticas del Congreso no actuaron. Incluso hay riesgo de que se acoja la idea, se le ponga un titular y que después se olvide.



¿Qué es necesario repensar?



Por ejemplo, Colombia tiene una conformación geográfica muy particular. Es un país de regiones muy pronunciadas, con montañas muy altas, costas en el Atlántico, en el Pacífico y en un tercer mar, que es el Amazonas. La mitad de su territorio está conformado por la Amazonía y la Orinoquía. Eso ha configurado, por ejemplo, problemas en el comercio o la movilidad.

Entonces ese repensar el país pasa por una visión federal…



En este momento el problema de la organización del país está volviendo a salir a flote. Vuelven a surgir ahora las ideas de si federalismo, si descentralización. Otros creemos que existen figuras más modernas, como las comunidades autónomas. Y creo que incluso la situación política actual incide para que el problema tenga más vigencia, porque hay una confrontación, una divergencia muy grande con las ideas del presidente de la República y los gobernantes locales. En cierta manera, eso tiende a fortalecer el centralismo.

¿Por qué dice que este gobierno fortalece el centralismo?



Este gobierno cada vez es más centralista, no solamente el presidente. Llevamos 140 años de centralismo. Pero en los últimos años, la tendencia se ha agudizado, y este gobierno lo ha agudizado todavía más. Porque el centralismo está muy ligado a una figura que es el presidencialismo y fortificar el ejecutivo. Fíjese en los choques del presidente con los gobernantes regionales.

Pero la comisión no solo trataría problemas geográficos y administrativos…



No. Por ejemplo, está la educación que en el mundo está en un momento de crisis. Ha cambiado la actitud de los jóvenes. Y eso se ve en la crisis de muchas universidades privadas aquí y en el mundo. Las matrículas han disminuido. Y hablando de la población en general, estamos en un momento de despolitización que también se puede estudiar.



¿Por qué con tanta polarización usted cree que la población se está despolitizando?



En el país se agudiza la despolitización de la gente y de la juventud. ‘“No hablemos de política”, “eso no sirve para nada”, “todos los políticos son corruptos”. Esa es una manifestación cada vez más común. La mayoría de los actores políticos actúan es por beneficio propio, en algunas veces incluso al margen de la ley, y los partidos políticos (que hoy son muchos) se volvieron empresitas con nombre político, pero empresitas al fin y al cabo, con un sentido muy mercantil de la política.

Muchos han hablado de que el gobierno actual, por ser el primero de izquierda, es un gobierno histórico…



Es indudable que el perfil del gobierno actual es muy particular en la historia, y que no se había presentado en los últimos años. Pero no es la primera vez que se presenta. Con un conocimiento mínimo de la historia, uno se da cuenta de que, por ejemplo, hace 70 años, un gobierno de la ‘Revolución en marcha’ de López Pumarejo, tuvo unas características populares, de cambio, etc. Si uno quiere ahondar más todavía, a mediados del siglo XIX hubo la revolución que hicieron los radicales. Hicieron esta medio bobadita de acabar con la esclavitud, modificaron la propiedad territorial, el primer terrateniente que había en el país, que tenía posiblemente la mitad de las propiedades de Colombia, fue expropiado. Y separaron la iglesia y el Estado.

¿Lo que está pasando políticamente cambiará al país?



Yo creo que la economía se va a golpear. No se va a acabar el país tampoco. Y van a quedar ya dos efectos. El primero, que viene de antes y se ha fortalecido, es un cambio en quienes acceden al poder. Una mujer hija de una maestra y diversa que fue alcaldesa de Bogotá. Una mujer afrocolombiana fue votada como vicepresidenta. Otro afrocolombiano es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pasa en todos los niveles. Y yo creo que parte del conflicto colombiano fue que hubo una apropiación de un cierto ‘yupismo’ en la burocracia. Esa puerta ya se abrió, la considero muy positiva porque da lugar a la movilidad social, que es muy importante para la democracia.

¿Y el segundo?



El segundo, un cambio burocrático impresionante. Con esta administración, masivamente están entrando los partidarios del gobierno y saliendo los que no son del gobierno. Eso, aunque suele ocurrir, no era tan fuerte antes y crea conflicto. Vamos a ver hasta dónde es el conflicto.



¿Cree que la presidencia de Gustavo Petro significa que el país ya acepta a la izquierda como un contendiente válido?



En Colombia se creó un mito por causa de la guerrilla: la conceptualización de los partidos y de las ideas políticas de izquierda con un hálito de maldad. Esto ha llevado a que no haya surgido organizativamente y con poder una izquierda democrática. Y esa es una falla para la democracia, porque este país necesita una izquierda y una derecha democrática. Ambas. Pero la guerrilla, con la idea de la lucha armada como forma política, subsistió, se fortaleció y se pudrió, creando una animadversión en la ciudadanía. Eso no se ha borrado del todo.

¿Qué pasa si este gobierno no logra lo que se prometió?



Por eso la gran responsabilidad de este gobierno. Si este gobierno fracasa en sus ideales sociales, en su sector del manejo de la economía, el primer damnificado es el país, pero el segundo damnificado es la izquierda democrática. Un fracaso de un gobierno a nombre de la izquierda en este país implica que por muchos años la izquierda democrática va a tener unas condiciones adversas para ser política.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación