El Icetex anunció un nuevo paquete de alivios y estímulos para los usuarios de la entidad, que ya está en operación y se da luego de implementar desde hace dos años otro plan de alivios dedicado a quienes pasaron dificultades económicas por la crisis desatada por el covid-19.



En esta oportunidad, sostiene la entidad, esta nueva medida para aliviar la carga de los usuarios haría parte del proceso de transformación que el instituto adelanta, el cual ha sido además centro de todo tipo de debates y reparos.



Pese a ello, los alivios pretenden ser de ayuda para los usuarios, no solo para aquellos que se encuentran al día con sus obligaciones sino con quienes están en mora.



De esta forma, el alivio se suma a la reciente reducción de la tasa de interés que ya no supera el IPC + 7,5 por ciento, que si bien algunos sectores consideran insuficiente, sigue siendo una mejora con respecto a intereses que anteriormente eran del IPC + 10 por ciento.



Los alivios a usuarios del Icetex

El plan de alivios consta de dos medidas principalmente, a las cuales los usuarios pueden acceder de acuerdo con los criterios definidos para su asignación:



1. Reducción transitoria de la tasa de interés



Los cerca de 78.000 usuarios de la entidad que estaban accediendo al auxilio por covid de interrupción de pagos (periodo de gracia) y de reducción de tasa de interés al valor del IPC, desde el 1 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2022, son automáticamente beneficiarios del alivio de reducción transitoria de la tasa de interés que disminuye la tasa de sus créditos.



• Esta reducción será del 50 por ciento de los puntos adicionales al IPC.



• Estos jóvenes no deben tener tasa subsidiada en su crédito, por eso su financiación tiene una tasa del IPC + un número determinado de puntos. Con el alivio estos puntos se reducen a la mitad durante los seis meses señalados.



2. Suspensión de pago en cuotas de créditos vigentes



Para los beneficiarios de crédito que se encuentren en etapa de amortización y estén viviendo una situación de desempleo, o que la persona de la que dependan económicamente esté desempleada, pueden desde ya solicitar la suspensión de pago de su crédito por 6 meses, prorrogables hasta por otros 6 meses.



• Este alivio implica que no se causan intereses corrientes durante este tiempo.



• La medida aplica a usuarios con las condiciones señaladas que estén al día o en mora con su crédito.



• Los jóvenes focalizados con esta medida deben solicitarla a la línea (en Bogotá) que dispone Icetex de acuerdo con su estado (lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. o sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.).



- Si la persona está al día debe comunicarse al (601) 7467018.



- Si tiene mora entre 1 y 90 días debe comunicarse al (601) 3715327.



- Si su mora es mayor de 90 días debe solicitar el alivio al (601) 7490212.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

