Alivios a Icetex: las inconformidades de los usuarios

Hace unos días el Ministerio de Educación anunció una serie alivios a diferentes sectores, entre ellos estudiantes beneficiarios del Icetex. Si bien la medida fue bien recibida por muchos de los usuarios, otros, en cambio, han manifestado su inconformidad.



Entre los auxilios destinados a los beneficiarios de la entidad se encuentran una reducción de los intereses al valor del IPC en estudiantes nuevos o que renueven sus créditos en el segundo semestre de este año, así como un periodo de gracia o la reducción del valor de las cuotas mensuales.

Ante esto, EL TIEMPO habló con Daniel Torres, representante de los usuarios del Icetex, quien habló de las inconformidades de algunos beneficiarios, así como con Manuel Acevedo, presidente de la entidad, quien respondió a estas inquietudes.Lea también: La transformación de las universidades ante la pandemia

Los peros de los beneficiarios

De acuerdo con Torres, el primer punto a tener en cuenta es que muchos de estos auxilios no serían nuevos, así como tampoco traerían un verdadero alivio a los usuarios, quienes terminarían con deudas más grandes:



"Antes de la pandemia, cuando algún usuario o deudor no tenía la capacidad de pago por diferentes motivos, el Icetex le ofrecía un plan de normalización.En este se incluye un periodo de gracia, que es idéntico a lo que se ofrecen en estos alivios, y una ampliación de pagos. Son dos medidas que ya existían, no son novedosas. Lo que hizo Icetex fue trasladar la misma fórmula, con la que se generan más intereses".



Torres señala que, además, consiste en una estrategia a corto plazo, que no contempla la posibilidad de que la emergencia sanitaria, y por ende las dificultades económicas se prolonguen por más tiempo:



"Lo que más nos preocupa es que estos auxilios llegan a atender una emergencia económica, pero no se contempla que la situación difícil que atraviesan estos beneficiarios va a prolongarse. Ahora va a ser más complicado que consigan un empleo, o que les renueven un contrato".



Lea también: Abecé para acceder a los nuevos beneficios del sector educativo



En cuanto al contenido de los beneficios, el representante los calificó como una “estrategia bancaria, que apunta al indicador de utilidad y rentabilidad. Encontramos que tanto en la interrupción como en ampliación de pagos se le acumulan los intereses al usuario".



De acuerdo con su postura, la entidad ha dicho “verdades a medias”. Por ejemplo, sostiene que las medidas del periodo de gracia y de reducir el valor de la cuota, los usuarios terminarán pagando má de la cuenta.



Sostiene que no se le ,dice a los beneficiarios que se acogen al periodo de gracia que, pese a ello, los intereses se seguirán acumulando. En cuanto a la reducción de cuotas, señala que lo que se hace es una refinanciación de la deuda, llegando a duplicar el plazo de amortización, es decir, “se multiplica por dos el número de cuotas que se tienen que pagar, y mientras tanto, los intereses siguen corriendo”.



Una de las medidas tomadas por la entidad más aplaudidas hasta el momento ha sido la reducción de intereses al valor del IPC. Si bien los usuarios la califican como una buena noticia, el representante sostiene que es insuficiente:



Lea también: Colfuturo anuncia selección de 1.013 beneficiarios de becas



"Esta medida es cierto que tiene unas ventajas. Pero queremos que apliquen para todos los usuarios del Icetex, no para unos pocos. Solo beneficiará a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y no aplica para 197.000 deudores en época de pagos".



Y añade: “los nuevos deudores tendrán esa reducción, pero solo irá hasta diciembre. Entonces es una medida transitoria, y en 2021 se van a llevar la desagradable sorpresa de encontrar unos intereses mucho más altos, que en algunos casos es del IPC más diez puntos".



Finalmente, sostiene que es necesario que el Icetex aclare de entrada todas estas situaciones para que quienes se acojan a estos alivios sepan toda esta información y puedan tomar una decisión racional de acuerdo con sus necesidades.

La respuesta de Icetex

Estas inconformidades fueron llevadas a Manuel Acevedo, presidente del Icetex, quien explicó el manejo que desde la entidad se dan a los auxilios. Además, calificó las declaraciones de Torres como “información irresponsable y tendenciosa”.



Lea también: Solo el 17 % de los estudiantes rurales tiene Internet y computador



Acevedo, en primer lugar, señaló que los alivios dados se hicieron dentro del marco legal que se le permite a la entidad, sin que esto implique un subsidio. También aprovechó para explicar por qué son medidas temporales:



"Extender un alivio se trata de aligerar el flujo de caja de una persona, que es distinto a regalarle dinero a la persona. Es una modificación en las condiciones inicialmente pactadas por un tiempo, y es a eso a lo que la Superintendencia Financiera nos ha autorizado. Pero la idea es que cuando se retorne a las condiciones normales, también se vuelva a la situación normal de pago".



Y añadió: "Los intereses son los ingresos que la entidad tiene por la función de crédito que desarrolla. Si no generamos esos ingresos, debo tener una fuente que los supla para no entrar en peligro posteriormente de no tener cómo pagar las matrículas de los otros semestres".



En cuanto a los reclamos mencionados anteriormente, señaló por qué la entidad continúa contando los intereses pese a dar un periodo de gracia: “Las entidades no somos libres de interpretar cómo es este proceso. Permitimos no hacer sus pagos pero no generamos la interrupción de la causación de los intereses sobre el capital. No se puede de manera unilateral dejar de hacer esos cobros. Lo que podemos hacer es decir que seguimos generando intereses, pero esos se cobrarán después".



Lea también: Universidades preparan el regreso a clases con dudas financieras



Frente a los cuestionamientos por la refinanciación de la deuda en la reducción del valor de las cuotas, aseguró que esto se hace para aliviar la carga financiera de los beneficiarios, los cuales son libres de volver a modificar las condiciones, como ocurre con otros productos financieros:



"Al pasar de pagar una deuda en 70 meses, por ejemplo, a una 100 meses, el efecto es que ese abono a capital va a ser menor por cuota. Pero la persona puede volver a su plan de pago original e incluso hacer abonos extraordinarios".



Acevedo fue enfático en que acogerse a estos auxilios es algo voluntario y que afirmar que la entidad está llevando a sus beneficiarios a acogerse a ellos para aumentar sus ingresos es “ inexacto, impreciso e irresponsable".



Finalmente, y ante las quejas de que la reducción de intereses al valor del IPC solo cubre a una pequeña parte de los usuarios, el presidente de Icetex sostuvo que, incluso sin estos alivios, una gran parte de los beneficiarios ya gozan de esta ayuda:



Lea también: Educación virtual, una alternativa para población en discapacidad



"De los 197.000 beneficiarios en época de pago, 170.000 tienen tasa de interés subsidiada, es decir, está en el IPC. Si ya tienen ese beneficio, ¿cómo se lo vamos a aplicar? Los estudiantes con crédito vigente, en periodo de estudios, que tienen tasa de interés subsidiada son otros 107.000. De los que hacen falta, la interrupción de intereses al IPC de este plan va dirigido a 57.000 personas, siempre y cuando se matriculen el siguiente semestre. Es decir, son 334.000 de los 387.000 usuarios los que se benefician de esta medida".



Acevedo concluye diciendo que una de las principales quejas recibidas por la entidad desde hace años es que al ser pública y destinada a apoyar la educación, muchos consideran que no debe cobrar intereses. Sin embargo, sostiene, es necesario hacerlo para garantizar su funcionamiento:



"Icetex está desligado del presupuesto de la Nación, no recibe una fuente de recursos distinta al trabajo que hace con su operación de créditos. Tiene que cobrar intereses para pagar el costo del dinero con el que opera y cubrir sus gastos de la entidad, con más de 600 funcionarios en 37 oficinas".



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET