Actualmente 5,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están recibiendo el complemento alimentario del PAE, en más de 43.000 sedes educativas oficiales en el país; sin embargo, 317.000 estudiantes aún no están accediendo a este servicio, según el Informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar (INOP).



El reporte -realizado a corte del primer semestre del 2023 por la Unidad de Alimentos para Aprender- detalla que de los 1.103 municipios del país en los que se ejecuta el PAE, en las áreas urbanas o rurales de 65 territorios persiste la no entrega de este servicio.



"Se trata de 27 municipios no certificados en educación de Córdoba; los 28 municipios no certificados de Magdalena; 8 municipios de Cauca; Girón, y de manera parcial el municipio de Manaure (La Guajira)", indica el informe.



Advierte, además, que la cifra de estudiantes afectados que no reciben el PAE puede aumentar en cerca de 148.000, teniendo en cuenta que cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) tienen riesgo de no contar con operación del Programa por suspensiones contractuales que podrían presentarse en el segundo semestre, una vez se retorne del receso de mitad de año.



Precisamente, la principal razón por la que los niños, niñas y adolescentes no están recibiendo el PAE es por la suspensión en los contratos del programa.

Plan de alimentación escolar . Foto: Contraloría de Bogotá.

"Hoy reiteramos nuestro llamado a todas las Entidades Territoriales Certificadas en Educación que ejecutan el PAE, para que redoblen esfuerzos que garanticen la continuidad del Programa. Si bien en el inicio del calendario 2023 se logró que la mayoría de las ETC iniciaran operación (81 de 97) en los tiempos establecidos, el reto conjunto debe ser el de garantizar que el PAE se preste durante todo el calendario, es decir que continúen nuestros estudiantes recibiendo su complemento alimentario cuando regresen del receso estudiantil”, dijo Juan David Vélez, subdirector de la Unidad de Alimentos para Aprender.

Territorios sin PAE

Cauca: La Gobernación realizó una modificación a los contratos garantizando la atención hasta mediados de julio, excepto el contrato que atiende la zona del macizo, dado que el operador no aceptó la adición. Por esta razón, en los municipios de Almaguer, La Sierra, La Vega, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Timbío, se están afectando 11.356 estudiantes. Cabe señalar que el PAE para comunidades indígenas opera con normalidad.



La entidad territorial explicó que adelantará un nuevo proceso de licitación que se financiará con recursos de regalías y que proyecta adjudicar en el mes de julio.



Córdoba: En tres municipios no certificados en educación del departamento no opera actualmente el PAE: Cotorra, Momil y Purísima. En los 24 municipios no certificados restantes se opera de manera parcial, principalmente en el área urbana, afectando 158.939 estudiantes que no cuentan con el PAE.



Al respecto, la entidad territorial manifestó que está tramitando recursos del Sistema General de Regalías y, de manera paralela, solicitó apoyo de la Nación para obtener recursos adicionales.



La Guajira: Continúa pendiente la atención de 1.206 beneficiarios de Manaure, a través de dos contratos, uno de ellos que cuenta con la póliza requerida y que está pendiente de aprobación por parte de la Gobernación y el segundo en trámite contractual. Actualmente, la ETC (departamento) está atendiendo a 79.122 estudiantes.



Magdalena: El departamento suspendió la operación el 21 de marzo. Desde ese día 99.750 estudiantes no están recibiendo su complemento alimentario. En la actualidad, la entidad adelanta un proceso de licitación pública que se encuentra en etapa de evaluación de propuestas. De acuerdo con lo informado por la entidad, la próxima semana estarían publicando los resultados de la evaluación definitiva.



Girón: La entidad suspendió el servicio el 2 de mayo de 2023. Adelantó proceso de contratación a través de la bolsa mercantil, fue adjudicado el 29 de mayo y proyectan reactivar la atención el 4 de julio de 2023.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

