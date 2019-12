Estos son algunos cambios que se estarían gestando en el Icetex

El miércoles, el presidente Iván Duque anunció un "revolcón en el Icetex" en el marco del Diálogo Nacional, una estrategia del Gobierno para enfrentar el paro nacional que se cumple desde el 21 de noviembre.



El jefe de Estado aseguró que ha "escuchado las voces en la 'Gran Conversación Nacional' sobre educación" y que se trata de optimizar los servicios del Icetex para que "los jóvenes no queden estrangulados con deudas impagables después de graduarse", indicó el mandatario en una entrevista al noticiero Alerta Bogotá.

La reforma integral al Icetex es uno de los puntos de los acuerdos firmados entre profesores, estudiantes universitarios y el presidente Iván Duque, en diciembre del 2018.



Los puntos estructurales de esta reforma son tres: gobernanza, estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación; los cuales quedaron también estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo.



El objetivo es ejecutar una transformación en ese instituto que permita responder a las necesidades actuales de la educación superior en Colombia, y, que a la vez, sea más flexible para los jóvenes que reciben este tipo de créditos-becas.



Sin embargo, no es un trabajo sencillo. Para hacerse una idea, se necesitan -según le explica el Icetex a EL TIEMPO- de ajustes en acuerdos, resoluciones y reglamentos de la entidad. Además, es necesario implementar mecanismos de concurrencia del Ministerio de Educación "a través de decretos y algunos de ellos tendrán que ser expedidos por el Congreso de la República, de tal manera que puedan lograr su materialización".

Este es un tema importante para el Gobierno y para el país, teniendo en cuenta que esta entidad es una de las principales herramientas que tienen los jóvenes (sobre todo los de escasos recursos) para acceder a la educación superior. Al cierre del 2018, el Icetex benefició a 633.000 colombianos y entregó 35.000 nuevos créditos educativos.



No obstante, las quejas de los usuarios en contra de la entidad son recurrentes. Por ejemplo, aducen problemas en el desembolso del crédito, cuotas de pago muy altas y demoras en la entrega de los paz y salvo.

Desde que se firmaron los acuerdos en diciembre del 2018, el Gobierno, los estudiantes y los profesores universitarios crearon una mesa técnica para pensar y diseñar cómo será esa reforma al Icetex.



Y aunque todavía no se tiene establecido con exactitud cómo se implementará el cambio, EL TIEMPO accedió a un informe que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, le envió a Diana Marcela Morales, secretaría general de la Comisión Sexta del Senado (en donde se debaten los temas de educación), en donde explica cuáles han sido los avances de esa mesa, que inició el primero de febrero de 2019 y hasta el momento se han realizado 6 sesiones ordinarias y una especial.



"En los espacios de discusión se han recogido insumos importantes que provienen de las voces, los anhelos y expectativas de los diferentes grupos de interés. Es así como a hoy se han identificado, entre otros, asuntos prioritarios como: modificar el portafolio de créditos, reduciendo las tasas de interés asociadas; recompensar las fuentes de fondeo de la entidad; e implementar un plan permanente de alivios y apoyos para beneficiarios de créditos condonables y reembolsables", dice la ministra en la misiva.



Modificar el portafolio de créditos: Daniel Torres, uno de los voceros de Icetex Te Arruina y quien ha estado presente en la mesa técnica, explica que una propuesta necesaria es la Amortización Contingente al Ingreso, la cual todavía no está reglamentada. "Esto permitirá remplazar los onerosos créditos tradicionales, un modelo que se financiaría con los recursos actuales del propio Icetex".



"En el marco de este modelo la cuota mensual del usuario (una vez se gradúa) sería en un rango de entre un 6 por ciento y máximo el 19 por ciento de sus ingresos mensuales, muy distinto a lo que hoy ocurre que los usuarios deben destinar entre el 70 por ciento y 80 por ciento de sus ingresos mensuales", indica Torres.



Patricia Rincón, exvicepresidente Financiera del Icetex, advierte que la entidad debería tener "un portafolio más flexible" que permita a los usuarios "ajustar sus cuotas de acuerdo a las condiciones salariales de los jóvenes".



"Sería muy importante que se reglamentará la Ley 1911 de 2018, la cual establece que los muchachos realicen sus pagos al Icetex según sus condiciones salariales. Es muy difícil que un joven pague 700.000 pesos mensuales con un 1'200.000 de salario", agrega Rincón.

Fuentes de fondeo del Icetex: La entidad le dijo a EL TIEMPO que se están analizando diversas opciones que permitirán fortalecer las alternativas de financiación "para apalancar el crecimiento proyectado mediante la diversificación de las fuentes de recursos con productos financieros y no financieros, que permitan al Icetex reducir las tasas de interés y mejorar su capacidad para financiar la demanda para acceso".



En este punto, Rincón aduce un problema y es que una de las fuentes de fondeo de la entidad es el Banco Mundial. "Si el valor del dólar crece, los intereses también lo harán. Llegará un punto en que la entidad se hará insostenible. Una opción para financiar el Icetex es con los propios pagos de los jóvenes, los cuales deben estar acordes a su ingreso salarial", plantea.



Daniel Torres dice que en la mesa técnica ya se ha planteado una propuesta.



"Consiste en que las propias universidades financien las matrículas de los usuarios y el Icetex preste su infraestructura administrativa en el marco del sistema 'Amortización Contingente al Ingreso' para realizar los descuentos al futuro profesional y trasladárselos a la universidad. Esto incentivaría a que la institución académica se comprometa seriamente a formar un profesional de alta calidad, toda vez que su dinero estaría en juego y no el del presupuesto de la nación", dice el joven.



Modelo de cobranza: El Icetex le dijo a este diario que "han identificado diferentes alternativas de solución de problemáticas que pueden llevarse a cabo en el corto plazo, para lo cual ya se realizaron modificaciones sustanciales a los reglamentos de crédito y cobranza de la entidad, aprobados por la junta directiva. Estas modificaciones tienen que ver con cambios de plazos y posibilidad de condonación de intereses de mora".



Torres, entre tanto, insiste en que la propuesta de Amortización Contingente al Ingreso, sería un alivio para los deudores, debido a que "no se requeriría la gestión de cobranza toda vez que la cuota mensual se descontaría directamente del salario del usuario. Si el usuario se encuentra en época de desempleo, no debe pagar su cuota mensual ni se le sumaría intereses de mora".



Plan permanente de alivios: Lo que se ha discutido sobre este punto es que los usuarios de la entidad puedan liquidar en un menor tiempo el crédito tradicional adquirido. Es ajuste estaría dirigido tanto para los usuarios que están al día como para los que están en mora. "Se tendrá acceso a distintas alternativas como incentivos por pago anticipado, oportunidades de empleo y refinanciación del crédito bajo condiciones justas", explica Daniel, de Icetex Te Arruina.



"El plan de alivios y apoyos para los beneficiarios se encuentra en proceso de definición y estructuración, para esto se están contemplando diversos insumos que tienen que ver con un mayor acompañamiento a los usuarios (activos y rezagados), así como con políticas diferenciadas de gestión de crédito para usuarios en riesgo, entre muchos otros", explica la entidad.

¿Qué otros temas se deberían mirar?

Patricia Rincón, ex vicepresidente Financiera del Icetex, dice que sería oportuno diferenciar la financiación de la entidad por estratos socioeconómicos.



"Para los estratos 1 y 2 se deberían establecer subsidios, para los estratos 3 y 4 se debería bajar los intereses, y para los 5 y 6, que tienen mayor flujo, optimizar sus sistemas de pago", aduce la exfuncionaria.



Señala, además, que se debería avanzar en construir un sistema integral que permita no solo el acceso a la universidad, también que garantice la permanencia y el grado de los jóvenes.



"Se deberían crear créditos condonables para muchachos que tengan talento, no solo académico, también el artístico y deportivo".



