La extraña razón por la que castraban a los hombres en la antigüedad

Néstor Cardozo, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, vuelve a #PregunteSinMiedo para responder desde el punto de vista teórico algunas de esas incógnitas históricas que despiertan la curiosidad de los colombianos.

Pregunta 1: ¿Alguna vez fue Nueva York la capital de EE. UU.?

Si existe una ciudad que reúne los méritos para haberse convertido en la capital de uno de los países más poderosos de la tierra es sin lugar a dudas la Gran Manzana. No obstante, es poco conocido que Nueva York fue la capital del país, durante cinco años.



Entre el 11 de enero de 1785 y el 12 de agosto de 1790, la ciudad de fue la capital en tanto que se consolidó como la sede de las reuniones del Congreso, su cámara legislativa.



Mientras Nueva York tuvo este carácter de capital, los representantes del Congreso se congregaban en el Federal Hall, un edificio situado al frente de la actual sede de la Bolsa de Wall Street, algo que no deja de ser simbólico.



Fue allí donde George Washington tomó posesión como presidente del país en 1789, acto que hoy es conmemorado con una estatua en dicho lugar. Curiosamente, los congresistas y primeros políticos pasaban la mayor parte del tiempo en la Taberna Fraunces.



Este espacio se volvió el lugar de encuentro de la sociedad secreta de los Hijos de la Libertad, que jugó un papel fundamental en la revolución contra los ingleses, y era uno de los lugares favoritos de George Washington.



En 1790, los congresistas votaron para mudarse otra vez a Filadelfia hasta que se finalizara la construcción de la nueva capital, Washington. El 17 de noviembre de 1800, el Congreso se reunió por primera vez en su nueva y actual ubicación.

Pregunta 2: ¿Quiénes eran los eunucos? ¿Por qué los castraban?

Los eunucos han sido muchas veces poco valorados a pesar de su importancia ya que generalmente estaban vinculados a los círculos de poder en la antigüedad. Se trataba de individuos que se seleccionaban para realizarles la práctica quirúrgica de la castración generalmente durante su niñez o adolescencia.



La presencia de estos personajes es registrada en la mayoría de civilizaciones antiguas como la egipcia, la mesopotámica, la grecorromana pasando luego por los califatos árabes, los registros más recientes de su presencia son de principios del siglo XX en el ocaso del imperio chino.



Generalmente eran esclavos que se asignaban para cumplir ciertas tareas aunque en otros casos eran niños o jóvenes que disponían ciertas familias para ejercer determinados cargos.



Por su condición física los eunucos desempeñaban tareas tales como estar al servicio de los gobernantes en sus círculos más íntimos ya sea realizaban funciones domesticas o en otros casos se destaca que muchos de ellos llegaron a ser ministros consejeros, embajadores o sacerdotes.



A muchos de ellos también se les asignaban las tareas de cuidar a las reinas o los harems de los gobernantes ya que gracias a dicha condición no podían tener relaciones sexuales y por ende reproducirse afectando la descendencia los linajes reales o nobles.

Pregunta 3: ¿Existió la Lista Gris de Hollywood en los años 50?

Se llamó así a la versión "suave" de la Lista Negra durante la caza de brujas macarthista. Los incluidos en ella tuvieron problemas para trabajar en el cine.



Entre 1947 y 1957, ser blacklisted o estar incluido en la Lista Negra de Hollywood significaba para un cineasta no sólo la imposibilidad de trabajar sino, en muchos casos, la condena al destierro social o, por otra parte, a la cárcel o el exilio.



Esta Lista Negra tuvo sus orígenes en el triunfo republicano en las elecciones al Congreso de Estados Unidos de 1946; finalizada la Segunda Guerra Mundial, la URSS pasó de ser un aliado a un enemigo y se desató una auténtica histeria anticomunista, que revitalizó las actividades del llamado Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC, por sus siglas en inglés) creado en 1938.



Su impulsor fue el tristemente célebre senador Joseph McCarthy, dando lugar al macarthismo a cuya característica fue la caza de brujas contra los simpatizantes de las ideas socialistas o de izquierda.



Hubo más de 200 personas en la industria del cine y sus aledaños que fueron considerados como blacklisted; unos se exiliaron en Europa (Jules Dassin, Joseph Losey, Lionel Stander o el mismísimo Charles Chaplin), otros dejaron de trabajar en las películas para siempre (la escritora Lillian Hellman, el actor y cantante negro Paul Robeson) e incluso hubo a quienes les costó colateralmente la vida por depresión, enfermedad o suicidio (el más famoso, el galán John Garfield, que tuvo una trombosis con sólo 39 años).



Por otro lado, otros individuos o asociaciones fueron considerados como aliados o compañeros de viaje del comunismo tales como progresistas, liberales o de minorías como los judíos o afros que serían clasificados como graylisted, o Lista Gris". Sobre estas personas no pesó ninguna acusación oficial pero, de hecho, se encontraron repentinamente sin ofertas de los estudios, con rescisiones de sus contratos, etc.



Hubo entre ellos actores muy famosos, como Edward G. Robinson o Henry Fonda, que por lo general se refugiaron en esos años en el teatro y la televisión y retomaron con éxito sus carreras cinematográficas cuando este periodo de histeria anticomunista fue disminuyendo con el paso del tiempo.

Pregunta 4: ¿Por qué el viernes 13 tiene mala fama?

Existen varias teorías sobre la coincidencia de esta fecha con la presencia de calamidades o malos augurios que iban desde la creencia de asociar dicho día con el viernes de crucifixión o viernes santo de la tradición cristiana, asimismo a las distintas supersticiones que se hacen con el número 13 y su relación directa con cataclismos, espíritus malignos como lo refiere la cábala judía o a la muerte como en el Tarot.



No obstante, la popularidad de esta fecha asociada a un sino trágico proviene de la Edad Media y más exactamente del viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia también conocido como “Felipe el hermoso” junto con el papa Clemente V promulgan una auto de detención de todos los miembros de la orden de los Templarios además de la confiscación de todas sus posesiones.



Los Templarios fueron una poderosa orden de caballería que surge en la época de las Cruzadas e inicialmente se asociaron con la protección de las caravanas de peregrinos que viajaban de Europa a Tierra Santa, posteriormente fueron adquiriendo relevancia gracias a su prestigio militar aunque también como precursores del actual sistema financiero y bancario.



Al convertirse en acreedores de muchos reyes y gobernantes de la época además de poseer grandes riquezas junto con el hermetismo que los caracterizaba ya que se conoce muy poco de algunas de sus prácticas como sus ritos de iniciación, los hizo blanco de profundas rivalidades al interior de la Iglesia y de las monarquías europeas.



Situación que posteriormente fue aprovechada para acusarlos de todo tipo de crímenes que iban desde la herejía hasta sodomía, por esta razón muchos luego de ser apresados fueron torturados y sus líderes finalmente perecieron en la hoguera, siendo esta tal vez la más poderosa razón por la cual se asocia el viernes 13 con los malos presagios.

Pregunta 5: ¿Por qué no le dieron el Premio Nobel a Mendeléiev, quien descubrió la tabla periódica?

Dimitri Ivánovich Mendeléiev, célebre científico ruso por haber descubierto el modelo de clasificación química conocido como tabla periódica de los elementos. Siendo profesor de la Universidad de San Petersburgo contribuyó a grandes avances en distintos campos prácticos como la industria y la agricultura.



No obstante, durante su prolífica vida científica los reconocimientos públicos a su labor fueron escasos, inicialmente en la Rusia Zarista fue continuamente censurado por su pensamiento liberal. Posteriormente En 1906 el Comité de Química de los Nobel propuso a Mendeléyev como candidato al premio en esta disciplina por el descubrimiento del sistema periódico.



Sin embargo, el ruso nunca fue premiado. Según algunas fuentes, porque su sistema periódico, que publicó en la que se considera su obra más relevante; Principios de la Química de 1869, se consideraba muy anticuada, como para ser reconocido como un descubrimiento. Según otras fuentes, la hipótesis más aceptada fue porque el químico sueco Svante Arrhenius que pertenecia a la Academia Sueca de ciencias se opuso férreamente a su postulación al Nobel, como venganza personal ante las críticas que Mendeléyev había hecho anteriormente sobre algunas de sus teorías.



Finalmente Mendeleiev fallecería en 1907 sumando a una lista de otros importantes científicos que no recibieron este prestigioso galardón como los físicos Jules-Henri Poincaré, Stephen Hawking o el medico Raymond Damadian, entre otros.

