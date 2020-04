Alemania anuncia regreso a clases de 2,6 millones de alumnos

Alrededor de 2,6 millones de alumnos regresarán en las próximas semanas a las aulas en Alemania, según el acuerdo alcanzado el miércoles entre los gobiernos federal y de los estados federados relativo a la reapertura gradual de las escuelas.



Según datos difundidos hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), el regreso a los centros del sistema de educación general afectará a 706.000 alumnos de la última clase de primaria y a 1,1 millones del último grado de las diversas variantes de educación secundaria y preuniversitaria.

A ello se suman otros 750.000 alumnos que el próximo curso escolar realizarán los exámenes de final de grado en las diversas modalidades de educación secundaria.



El acuerdo contempla precisamente el regreso gradual a las aulas de los alumnos de secundaria que deben realizar exámenes finales este año o el próximo, así como de los del último grado de primaria.



Los colegios fueron cerrando en cascada en todos los estados federados en torno a mediados del mes pasado e inicialmente hasta después de las vacaciones de Semana Santa, lo que ha permitido un aislamiento de los alumnos por un periodo por el momento de cinco semanas, a las que ahora se sumarán al menos otras dos.



La canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de Gobierno de los 16 estados federados acordaron el miércoles una reanudación de la vida escolar de manera gradual ya a partir del 4 de mayo en algunos estados federados, mientras que en otros, como Baviera, la reapertura se aplaza hasta el 11 de mayo.



En tanto, el presidente del Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán), Wolfgang Schäuble, propuso en una entrevista con el diario "Augsburger Allgemeine" recortar este año las vacaciones escolares de verano debido al coronavirus.



"Salvo excepciones, las escuelas permanecerán cerradas todavía durante un tiempo. Por ello me pregunto si los responsables en los estados federados se están planteando la posibilidad de recortar algo las vacaciones de verano", lo que "daría la opción de recuperar materia no impartida".



Agregó que en estos momentos de todas formas no está claro si en verano será posible viajar, a lo que se suma que la economía de muchas familias se está resintiendo por la crisis de la pandemia. "Puedo entender a aquellos que se preguntan cómo van a organizar además seis semanas de vacaciones de verano" correspondientes al receso estival en Alemania, señaló.



Según un sondeo del instituto demoscópico Civey realizado por encargo del "Augsburger Allgemeine", un 55,1 % de los encuestados apoyaría un recorte de las vacaciones, mientras un 35,7 % se manifestó en contra y un 9,2 % se mostró indeciso.



EFE