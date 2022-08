Durante sus primeros 10 días al frente de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria se ha reunido con gobernadores de varios departamentos, directivos de instituciones de educación superior e incluso estuvo en el debate de control político en la Comisión VI del Senado.



En estos espacios, el nuevo ministro ha insistido en la importancia del trabajo conjunto para afrontar los retos de la entidad. El manejo del presupuesto es el principal, según ha señalado.



"Presupuestalmente, el sistema de educación está en una situación financiera muy precaria, que no si no se hace una reforma al sistema general de participación, se discute la jornada única, transporte, PAE, ascensos en el escalafón y los desafíos del sector va a ser muy difícil", afirmó Gaviria ante la comisión VI del Senado.



En el mismo espacio, el funcionario se refirió al proceso de empalme: "Se está estirando esa bolsa de los 28 billones de pesos mal contados del sistema general de participaciones y uno no puede hacer todo lo que quiere hacer en el sector con la misma bolsa".



Asimismo, en su reunión con el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), que agrupa a 90 Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, se mencionaron temas como los esquemas de financiamiento a la oferta; continuidad de la política de gratuidad en la matrícula, entre otros relacionados con el presupuesto.



"La invitación es a trabajar colectivamente para que la educación sea protagonista, con más cobertura, fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior y gratuidad en la matrícula", dijo el Ministro de Educación.

Al reto de reorganizar los recursos de una de las carteras con más presupuesto en temas como la centralización de los arreglos institucionales, se le suman dificultades coyunturales como el vencimiento del contrato de salud del magisterio, la licitación más grande del Estado por 8 billones de pesos, que sucederá en noviembre.



La reforma al Icetex, la infraestructura educativa y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) están entre las prioridades de este ministerio.

El debate de las cartillas

Sobre la pedagogía del Informe Final de la Comisión de la Verdad en colegios, un tema que ha generado debate en varios sectores políticos, Gaviria expresó su inconformidad en el Congreso.



"He estado inmerso en este debate sobre las cartillas. Primero no me gusta ese título porque no estamos hablando ni de cartillas, ni de cátedras. Y yo quisiera invitar a quienes tengan dudas a leer el texto que fue la base de la conversación que tuvimos el viernes pasado en un colegio en Engativá, en Bogotá. Es un texto escrito por una autora que ha escrito una autora colombiana que ha escrito muchos textos infantiles. Se llama Un árbol de varias verdades, cuenta un cuento que es el dilema que se presenta en todos los ámbitos de la vida y que diferentes formas de concebir la realidad a las que nos enfrentamos", puntualizó.



El trabajo en las regiones

Durante el encuentro con Gobernadores se abordaron temas como las reformas a la Ley 30 y el Sistema General de Participaciones, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros. Foto: Twitter Ministerio de Educación

Para articular acciones que permitan sacar adelante los cambios estructurales que buscan en este Gobierno, el ministro de Educación, sostuvo el primer diálogo oficial con más de 20 Gobernaciones del país, vinculadas a la Federación Nacional de Departamentos (FND).



"Hoy conversamos de una agenda nutrida que puntualizaremos en los territorios para avanzar y consolidar la educación desde las regiones. Escuchamos las prioridades de los mandatarios y expusimos el estado en que encontramos el sector educación en el país y cómo con un trabajo articulado podremos sacar adelante varios cambios estructurales que se traduzcan en una mejora en la educación para los niños, niñas y jóvenes de Colombia", dijo el ministro Gaviria durante la reunión.



A la primera jornada de trabajo oficial asistieron los gobernadores de Amazonas, Boyacá, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caldas, Valle, Córdoba, Santander, Guainía, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Cundinamarca, Arauca, Sucre, Huila, Magdalena y Meta, así como el Secretario de Seguridad de Antioquia como representante del Gobernador.



Llevar la oferta educativa y cumplir con la cobertura en zonas históricamente olvidadas es una de las promesas del gobierno de Gustavo Petro.



“Por este sector nos van a recordar y esta va a ser una de las comisiones más importantes del Congreso. Aquí vamos a transformar el país, este sector va a tener prioridad y la invitación que quiero hacerles como ministro es que trabajemos conjunta y colectivamente para transformar a nuestro país, construir una sociedad más justa y digna. Vamos a tener una obsesión de cobertura para las zonas olvidadas”, concluyó ante en su intervención durante el debate de control político en la Comisión VI.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

