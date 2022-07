Una polémica se desató alrededor de un video en el que el designado ministro de Educación del nuevo gobierno, Alejandro Gaviria, habla de la importancia de que el informe de la Comisión de la Verdad se difunda en entornos escolares.



“Conocer nuestro pasado, urgar en nuestras historias, incluso las más problemáticas, enfrentar las verdades incómodas, es fundamental para la reconciliación de nuestro país”, sostiene el ministro en la grabación.



Tras esto, el ministro hizo la siguiente invitación, de la cual se desprende la controversia: “Este 12 de agosto, las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la Verdad. Invito a los rectores a inscribir su institución”.



Este comentario provocó la indignación de algunos sectores políticos que ven con malos ojos el informe presentado por la Comisión de la Verdad, y sostienen que con ello, Gaviria y el nuevo gobierno estarían “adoctrinando” e imponiendo en los colegios del país una visión histórica con un sesgo político.



Sin embargo, la mencionada grabación no hace parte de un anuncio oficial del gobierno entrante. Por el contrario, forma parte de la iniciativa ‘La escuela abraza la verdad’, impulsada por la misma Comisión de la Verdad, con el apoyo de organizaciones como Educapaz, el programa ‘La paz se toma la palabra’ del Banco de la República, la Corporación Opción Legal, Educalidad, la Mesa de Universidades por la Paz, entre otras.



La iniciativa consiste en que los colegios del país, de manera voluntaria, se inscriban para realizar el 12 de agosto una jornada pedagógica en la que puedan dar a conocer a los estudiantes los resultados del informe.



La idea es que ese día los colegios participantes hagan uso de un kit de guías pedagógicas que recibirán para llevar a cabo una jornada en la que se traten temas relacionados con el informe de acuerdo con cada grado académico.



EL TIEMPO se comunicó con los organizadores del evento, quienes sostuvieron que la iniciativa ya cuenta con el apoyo de entidades gubernamentales como el actual Ministerio de Educación y las secretarías de educación de Bogotá, Cali, Cartagena, Atlántico, Medellín, Antioquia, entre otras.



Sin embargo, también aclararon que se trata de una invitación a dialogar en entornos escolares sobre la importancia de la verdad en la construcción de la paz, mas no una imposición a las instituciones educativas, las cuales participarán de manera voluntaria.



Por su parte, el ministro Gaviria le señaló a este diario que con el video solo apoyó “la divulgación de esta iniciativa”.



No obstante, no cesan las críticas de sectores de oposición dirigidas hacia Gaviria por promover, desde su cargo como ministro de Educación, esta jornada, la cual consideran un intento de “imponer” un informe del cual estos críticos tienen reparos.



Al respecto, el Centro Democrático, partido que se ha declarado en oposición al gobierno entrante de Petro, destacó por medio de una comunicación oficial: “Los niños en Colombia merecen una educación sin sesgos ni adoctrinamiento, la verdad debe ser completa y sin parcialidad. Preocupa que el nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quiera imponer una verdad politizada y una historia mal contada”.



Esta invitación fue rechazada también por algunas personalidades de sectores de derecha, como es el caso de la exsenadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien hizo los pronunciamientos más fuertes e incluso arremetió contra Gaviria y lo tildó de “arrodillado a la izquierda”.



“Inaceptable que impongan en colegios oficiales una verdad sin discusión, sin oír a víctimas de Farc y de otros criminales y sesgo contra Fuerzas Armadas. Además buscan frenar la lucha contra el narcotráfico. Increíble, Alejandro Gaviria arrodillado al discurso de la izquierda populista”, señaló la excongresista.



En pasadas oportunidades, el Centro Democrático, así como otros sectores de derecha, han cuestionado el informe de la Comisión de la Verdad, al no considerar apropiado que “se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores, ya que son múltiples las versiones que hay sobre los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado colombiano y estas deben ser ponderadas y puestas en juicio”.



Sin embargo, el informe ha sido visto con buenos ojos por organismos como la ONU. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ha destacado este trabajo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

