El nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, señaló, al momento de conocerse su nombramiento en el cargo, que va a ser “el vocero de un gobierno, que en esa expresión de cambio por la vida, lo que quiere es hacer una apuesta por la dignificación de los que están en este sector”.



En este sentido, en entrevista con EL TIEMPO, el designado ministro Alejandro Gaviria reveló los principales puntos en los que se concentrará cuando se posesione en agosto próximo.



Uno de los adelantos que hizo tiene que ver con el Icetex: sí se otorgarán condonaciones de deuda para algunos beneficiarios del Icetex. También se analiza la posibilidad de aligerar los intereses y tiempos de pago para otros deudores según su capacidad de pago y situación laboral.

Pero también hablo de la continuidad de Generación E, los altos índices de deserción escolar y, por supuesto, uno de los problemas más importantes actualmente en el sector: los importantes rezagos en el aprendizaje de los estudiantes a causa del cierre de colegios durante la pandemia.



Alejandro Gaviria: los retos que tiene el ministro de Educación de Petro



Uno de los retos será mitigar los rezagos de la pandemia en los aprendizajes. ¿Cómo se atenderá?



El primer tema es entender plenamente la dimensión y la geografía de las brechas de aprendizaje. Han crecido entre regiones, entre lo público y lo privado, entre grupos técnicos. Todavía no hay un estudio que nos diga dónde debemos poner el énfasis. El Ministerio de Educación ha venido avanzando en eso. La idea es tener los resultados lo más pronto posible para hacer un plan remedial.



Esto debe tener dos partes esenciales: primero, una búsqueda activa de los niños y jóvenes que desertaron, que están fuera del sistema escolar y que tienen que regresar. Segundo, un acompañamiento con enfoque territorial de tutorías y refuerzos escolares.



En varias reuniones de empalme que hemos tenido, se muestra que hay niños hoy en grados tercero y cuarto que no saben leer. Ahí es donde está una de las principales dificultades. Los niños que los cogió la pandemia en grado primer tuvieron una conexión muy frágil con el sistema escolar y no aprendieron a leer.



¿Se dará continuidad al programa de Generación E?



Este programa tiene dos partes. Un componente que es el de Equidad, que ha hecho énfasis en la gratuidad de la educación y subsidios de manutención para estudiantes. El otro componente es el de Excelencia, que cuesta más de 300 mil millones de pesos al año, que da becas por temas de rendimiento académico. Este programa no fue priorizado por el presidente Petro. No hemos tenido una reunión al respecto, pero creo que va a tener un énfasis diferente.



El énfasis que quiere el nuevo gobierno es en la construcción de infraestructura pública en las regiones apartadas del país.



¿En qué consiste la reforma al Icetex que el nuevo gobierno propone?

Debe tener dos partes. Una muy de corto plazo, que se centra en alivios y condonaciones de créditos a personas vulnerables, uno de ellos son los estudiantes de Ser Pilo Paga, que no pudieron terminar sus estudios y quedaron con deudas impagables. Otros son estudiantes que sí terminaron sus estudios, pero no han podido conseguir trabajo. Recordemos que las tasas de desempleo juvenil son muy altas, por encima del 20 por ciento. Con ellos habría cambios en las condiciones del crédito e incluso algunas condonaciones.



En el mediano plazo, la reforma tiene que ver con los mecanismos de fondeo, con la forma como opera Icetex, y mejores condiciones, más generosas y pendientes de las realidades de las condiciones del empleo. Eso seguramente hará parte del plan Nacional de Desarrollo.



Una de las banderas de campaña de Petro fue la gratuidad y el acceso universal a la universidad. Educación es el sector de mayor presupuesto, pero aún así son pocos quienes entran a la universidad. ¿Cómo cumplir esta meta?



La gratuidad ya está garantizada para los estudiantes actuales con la política del anterior gobierno. El desafío es con la cobertura para universalizar el ingreso. Van a necesitarse más recursos, seguramente una reforma a la ley 30 de 1992, y conseguir mayor financiación.



Los presupuestos para garantizar la gratuidad están ya para 2022 y 2023. La voluntad del Gobierno es fortalecer este tipo de programas.



La mitad de quienes entran a estudiar al colegio no se alcanza a graduar. ¿Qué se hará para garantizar la permanencia?



Esta es de las preocupaciones principales. Debe haber un enfoque territorial, es distinta la permanencia en Bogotá que en zonas rurales. No existe una respuesta única a este desafío para generar igualdad de oportunidades por medio de la educación.



La situación se exacerbó durante la pandemia, y claramente debemos acudir a temas remediales para atender las causas que son muchas: falta de recursos económicos, de infraestructura, de oportunidades, inserción laboral, descontento con la calidad del sistema, entre otros.



El movimiento estudiantil manifestó reparos a su nombramiento. ¿Cómo será la relación con ellos?



Pienso reunirme con ellos prontamente. Tendremos la mejor relación posible, una conversación franca y sincera, que seguramente estará ligada a las realidades presupuestales.



Yo entro al Ministerio teniendo como bandera una promesa del presidente Petro, que el sector de la educación va a tener prioridad en las asignaciones presupuestales. Habrá voluntad de diálogo, tenemos objetivos compartidos con los estudiantes.

Esto está contaminado de posiciones políticas en el pasado, prevenciones políticas aquí y allá, pero mi idea es quitar de la mesa ese exceso de suspicacia que surgen con estos nombramientos



¿Y con Fecode?



Con Fecode ya he tenido conversaciones formales. Hay tres representantes de ellos en la mesa de empalme. El diálogo ha sido muy cordial. Yo he creído que el liderazgo debe basarse en la confianza y voy a confiar en los maestros y maestras, reconocer su trabajo.



¿Cómo se ha llevado el empalme?



Las conversaciones han sido interesantes, de doble vía, con muchas voces por parte del Gobierno entrante, que han puesto sobre la mesa el hecho de que hay un problema en la educación, no solo del gobierno pasado sino de manera histórica, que es la exclusión estructural de ciertas poblaciones.

El gobierno saliente nos ha dado toda la información, de manera muy ordenada, el diálogo ha sido muy cordial. Hemos tenido reuniones muy largas, pero creo que el empalme va muy bien.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación