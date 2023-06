Aldo Hernández Barrios, actual vicerrector académico, fue elegido por unanimidad por el Consejo Superior de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz como rector de la institución desde el 27 de junio de 2023 hasta el 30 de junio de 2025.



En un mensaje transmitido durante la pasada ceremonia de distinciones docentes, la doctora Sonia Fajardo Forero, fundadora y presidenta de la Institución, expresó al entrante rector sus palabras de agradecimiento y confianza frente a la labor que le espera.



"Tenemos suficientes y probadas evidencias de tu idoneidad, competencia y carisma en cada una de las responsabilidades que has asumido como docente, investigador, vicerrector y miembro activo del equipo humano que nos congrega en torno a metas comunes. Nos asiste la tranquilidad que ofrece una decisión bien tomada. Confío en ti".



Por su parte, el doctor Hernández refirió: "Recibo con honra, emoción y orgullo la designación que me hace el Consejo Superior como rector de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. No es una responsabilidad menor asumir la rectoría de una institución que genuinamente está comprometida con la formación, la investigación y el aporte a las comunidades… La Konrad Lorenz es sinónimo de calidad y pertinencia".



También expresó cuál va a ser su enfoque como cabeza ejecutiva de la Konrad Lorenz: "La gran responsabilidad que recae en mí consiste en orientar las acciones de los miembros de la comunidad educativa para alcanzar las metas propuestas. Mi función es propiciar los <>. Mi responsabilidad también consiste en que no perdamos de vista que, independientemente del cargo que tengamos en la institución, siempre estaremos aportando a la formación, a la investigación, y a la proyección, que son nuestra misión institucional".



Aldo Hernández Barrios es doctor en Educación del Doctorado Interinstitucional Universidad Pedagógica Nacional / Universidad Distrital / Universidad del Valle, magíster en Psicología con énfasis en Análisis del Comportamiento de la Universidad Nacional de Colombia y psicólogo de la Universidad Católica de Colombia.



Ha sido profesor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en programas de pregrado y posgrado y ha participado en proyectos de investigación de alto impacto. Ha hecho parte de comités consultivos curriculares. También fue director del Centro de Investigaciones de Psicología (CIP) y ejerció como vicerrector académico de la Konrad Lorenz desde 2016. En 2021 recibió el reconocimiento Maestro Insigne Sonia Fajardo Forero, uno de los galardones más importantes para la comunidad konradista, por su contribución significativa en la formación de profesionales.



REDACCIÓN EDUCACIÓN