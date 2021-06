Al menos 26.500 estudiantes migraron a públicos por la pandemia

Al menos 26.500 niños, niñas y adolescentes que estudiaban en colegios privados antes de iniciar la pandemia fueron trasladados a instituciones públicas. Así lo reveló un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.



(Lea también: Escuelas son 'entorno hostil' para estudiantes LGBTI de América Latina)

Los investigadores buscaron determinar el impacto de la emergencia sanitaria y económica en el traslado de estudiantes de instituciones privadas a oficiales, debido a la disminución de ingresos que experimentaron muchas familias, a causa de la crisis generada por las cuarentenas.



Para ello, se buscó recopilar información de las 96 secretarías de educación del país, la cual no es pública, por lo que tuvo que solicitarse a las entidades territoriales. De ellas, solo 33 secretarías dieron respuesta.



(Lea también: Así puede aplicar a las becas Fulbright en Estados Unidos)



Los datos recopilados revelaron que 26.521 estudiantes se han cambiado de colegio privado a uno oficial en el contexto de la pandemia de covid-19 en estas regiones. De acuerdo con los expertos, esta sería la información preliminar y la cifra nacional sería mucho más alta si se conocieran los números de las restantes 63 secretarías.



Ante esta situación, Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, hizo un llamado para que “tanto a nivel nacional como local se haga una buena medición de este fenómeno y se identifique a los nuevos estudiantes que ingresan al sistema oficial, de manera que puedan ser acogidos en las instituciones educativas con altos estándares de calidad”.



Con todo esto, el documento evidencia un fenómeno que varios expertos predijeron desde mediados del 2020: la migración de estudiantes de un sector al otro, lo cual traerá importantes efectos en el ámbito educativo.



En cuanto a las regiones más afectadas, el informe encontró que de las secretarías que revelaron la información, Barranquilla es la que presenta el mayor número de traslados, con un total de 4.148. Le siguen Bucaramanga (3.573 traslados) y Cartagena (3.462 traslados).



(Lea también: Estudiar en el SENA: hay más de 40 mil cupos)



Llama la atención, en cambio, el caso de Bogotá. Aunque se trata de la entidad territorial con mayor número de estudiantes del país, solo reportó 1.243 traslados del sector privado al oficial.



De acuerdo con el LEE, “se podría pensar que el cambio de estos estudiantes está relacionado con el efecto que ha tenido la pandemia en las familias, principalmente al disminuir sus fuentes de ingreso, ya sea por pérdida de empleo o reducción de salarios. Este es un supuesto sobre el que vale la pena seguir indagando”.

Efectos de la migración estudiantil

Para los investigadores, este fenómeno puede traer impactos en el sistema educativo significativos, que empiezan a notarse desde este año.



El primero de ellos tiene que ver con la labor de los docentes. Esto se debe a que el ingreso de una mayor cantidad de estudiantes a las sedes educativas oficiales podría implicar un aumento en el número de estudiantes que, en promedio, debe atender cada profesor.



(Lea también: Así enseñan en los colegios con las mejores pruebas Saber 11 del país)



Y al haber más estudiantes por profesor se pondría en riesgo la calidad de la educación que este imparte a sus alumnos.



A esto se suma que muchos colegios públicos ya tienen sobreocupación. De hecho, y según estadísticas anteriores a la pandemia, las sedes oficiales tienen una proporción de estudiantes por salón superior a las sedes no oficiales (una proporción de 30 vs. 20). Incluso hay instituciones públicas con más de 40 niños por aula.



Teniendo en cuenta lo anterior, el LEE señala que “es fundamental que se acompañe esta migración de estudiantes con un aumento de los recursos por parte de las secretarías a las instituciones de educación oficiales, con el fin de atender una mayor demanda y no afectar la calidad de la educación”.



(Lea también: Padre de familia: esto es lo que debe saber del regreso a clases)



Otro efecto identificado en el documento tiene que ver con el impacto socioemocional que estos cambios bruscos de entorno escolar puede generar en los estudiantes. Esto se debe a que el cambio de colegio implica también un cambio de profesores, compañeros y metodologías.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

Encuentre también en Educación:

- ¿Cómo estudiar inglés en Canadá?



- Nelson Alarcón, de Fecode, dejó el país por amenazas



- El aula invertida: por qué es la sorpresa de la educación en pandemia