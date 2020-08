Al 79 % de los estudiantes les cuesta concentrarse desde casa

El 76,4 por ciento de los padres de familia considera que es necesario mejorar la conectividad para que sus hijos puedan continuar con las clases desde casa. Por su parte, el 79,8 por ciento de los estudiantes aseguraron que no se concentra lo suficiente al estudiar de manera virtual.



Estas son las respuestas recolectadas por una reciente encuesta de percepción de la educación en medio de la pandemia realizada por el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Orientado a la Gestión Académica (Ceinfes) en la cual participaron 19.000 personas, entre estudiantes de primaria y secundaria, padres de familia, docentes y directivos docentes de 30 departamentos, y contó con el apoyo de las principales agremiaciones de la educación en el país.



El estudio, que pretendía recolectar las principales percepciones en el proceso de aprendizaje en los colegios durante la pandemia, preguntó a los participantes sobre aspectos como la conectividad, evolución en el proceso de aprendizaje, participación en clase, entre otros.



Los diferentes actores manifestaron que, pese a las dificultades encontradas a partir del cierre de los colegios del país desde el pasado mes de marzo, se han logrado avances, grandes o pequeños, en el proceso educativo de los niños.



Por ejemplo, se encontró que el 60,8 por ciento de los padres consideran que sus hijos han avanzado en el área académica, frente a un 12,6 por ciento que se encuentra inconformes con la educación recibida en casa.



Sin embargo, los mismos padres señalan que existen aspectos por solucionar para continuar con las labores académicas de manera remota, teniendo en cuenta que el retorno a las aulas será progresivo y mediante alternancia, combinando presencialidad con virtualidad.



En este sentido, el 76,4 por ciento afirma que se debe mejorar la conectividad para garantizar la educación de los menores, mientras que solo un 1,3 por ciento mencionó que no es necesario fortalecer este aspecto para el trabajo en casa.



Por su parte, los estudiantes también expresaron que la mayor dificultad que se presenta en esta modalidad de estudio tiene que ver con la concentración y disposición que se requieren en las clases virtuales.



En primaria, el 79,8 por ciento de los alumnos reconocen algún grado de dificultad para concentrarse en su hogar, por lo que consideran este un punto por fortalecer. En secundaria, la cifra es del 73 por ciento.



En cuanto al proceso de aprendizaje, llama la atención que la mayor parte de los estudiantes no nota grandes diferencias frente a la educación presencial. Ejemplo de ello es que el 14 por ciento de los estudiantes de primaria encuestados consideran que están aprendiendo más de manera virtual que con las clases presenciales; el 19 por ciento, que casi siempre aprende más; el 44,7 por ciento algunas veces, el 8,6 por ciento, casi nunca, y el 12,7 por ciento cree que nunca aprenderá más de manera virtual que en las aulas de clase.



Los estudiantes de secundaria, por su parte, expresaron una tendencia similar: el 10 por ciento aseguró aprender más de manera virtual, el 19 por ciento piensa que casi siempre; el 40 por ciento, algunas veces, casi nunca el 17 por ciento, y el 14 por ciento señaló que nunca aprendería más de manera virtual que presencial.



Uno de los aspectos que más han causado preocupación entre los padres y estudiantes tiene que ver con la preparación para las pruebas Saber 11. Aunque de momento no se conoce la fecha en que dicho examen será presentado, dado el componente presencial que se requiere para su aplicación, no dejará de ser obligatorio.



Ante esto, y teniendo en cuenta que la mayor parte del año escolar se ha cursado fuera de las aulas, el 36,2 por ciento de los menores de secundaria creen estar preparados para presentar las pruebas de Estado, mientras que el 28,5 por ciento siente no estar listo. El 35,2 por ciento restante considera estar en un punto medio.



A los profesores se les preguntó acerca de la participación de sus alumnos en las clases en línea, ante lo cual el 64,2 por ciento manifestó recibir reacciones positivas, frente a solo un 5,4 por ciento de interacciones negativas.



Un aspecto para destacar en el estudio es el que corresponde al trato que reciben los docentes de sus alumnos durante las sesiones virtuales. En este sentido, los maestros expresaron comportamientos positivos de respeto, admiración y autocontrol de los menores, lo cual calificaron como importante para el desarrollo de sus actividades.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

En Twitter: @EducacionET