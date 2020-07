Graves denuncias de acoso sexual contra profesores de la U. Nacional

Un reciente informe elaborado por la Comisión Feminista de Asuntos de Género del departamento de Antropología de la Universidad Nacional recopiló un elevado número de denuncias de acoso sexual en contra de siete profesores de la institución en los últimos años.



En total, son 30 testimonios de varias mujeres y un hombre, quienes sostienen haber sido, de una u otra manera, víctimas o testigos de agresiones por parte de los docentes del programa de Antropología.



(Lea también: Tutela contra la Fiscalía por 'estigmatizar' a la Universidad Nacional)

Todas las personas que dieron su testimonio lo hicieron a nombre propio ante los realizadores del informe. Sin embargo, su identidad se encuentra protegida con el fin de garantizar su seguridad.



De acuerdo con el informe, “en la mayor parte de los testimonios se evidencia el posible aprovechamiento de la relación de superioridad en edad, sexo y posición laboral de parte de estos docentes con fines sexuales no consentidos”.



(Lea también: Falta un paso para garantizar gratuidad a estudiantes de U. Distrital)



Ante estas denuncias, la Universidad Nacional se pronunció por medio de un comunicado, y aseguró que “los hechos y quejas que se presentan en el documento fueron puestos en conocimiento de las autoridades disciplinarias de la universidad para realizar la investigación correspondiente”.



Y añadió: “Así mismo, se activó la ruta del protocolo para prevención y atención de casos de violencia basadas en género y violencias sexuales”.



De igual manera, se informó que debido a la normativa actual, la rectora de la institución Dolly Montoya debe abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento al respecto.

¿Qué dice el informe?

El documento reúne uno por uno los testimonios de las supuestas víctimas y testigos. También menciona las que serían los principales comportamientos comunes en los relatos con respecto al accionar de estos docentes.



Por ejemplo, se sostiene que las supuestas afectadas de uno de los maestros “señalan que son usuales sus comentarios no deseados sobre su apariencia, sus observaciones de doble sentido y su acercamiento físico no consentido. Varias de las víctimas manifiestan haber sido objeto de tocamientos indeseados en las manos, la cintura, el rostro, los hombros, incluso durante las clases, que les han generado incomodidad sexual. Todas estas conductas reiteradas pueden ser consideradas como actos de acoso sexual”.



(Lea también: Pese a reducción, llaman a no bajar guardia por suicidios infantiles)



En otro caso se menciona que en salidas de campo es común que “haya consumo de alcohol, incluso promovido e incentivado por el mismo docente, que resultan un buen escenario para realizar tocamientos y acercamientos sexuales no consentidos. Todo lo sucedido en estos ámbitos ‘recreativos’ queda como parte de la borrachera y no es inmediatamente identificado como abuso”.



Otro aparte del informe expresa: “Se evidencian también efectos negativos sobre la formación académica de las posibles agraviadas y de la población femenina que está alerta frente a las violencias ejercidas por los profesores señalados. Las mujeres expresaron en sus testimonios que tuvieron que dejar de lado las líneas de estudio de su interés… . En otros casos, las presiones económicas, laborales y académicas obligaron a las posibles víctimas a continuar el trabajo, proyecto o la materia en los que debían estar en contacto con los presuntos agresores mientras afrontaban el malestar que esto les producía”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

En Twitter: @EducacionET