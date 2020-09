Académicos y políticos piden acelerar el regreso a las aulas

Tras el anuncio que dio el Gobierno Nacional para el lanzamiento de los primeros pilotos para la reactivación del sector educativo, muchas voces se han levantado a favor y en contra. El hecho más reciente es una carta firmada por varias personalidades tanto políticas como académicas y de la sociedad civil, en la cual se pide acelerar los procesos necesarios para garantizar la seguridad de los menores en entornos escolares y así regresar a las aulas pronto, pero de manera gradual.



En total fueron más de 80 personas las que se sumaron a este comunicado, incluyendo a personas relevantes en el ámbito académico, como Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes; Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y Arturo Sarabia, exministro de Educación, así como representantes de la sociedad civil como Carolina Piñeros, de Red Papaz y políticos, como las representantes a la Cámara Juanita Goebertus y Ángela María Robledo.



La carta recalca las consecuencias negativas que la pandemia ha traído al sector en todas sus esferas: “el cierre de los colegios del país ha representado un severo impacto al proceso de aprendizaje de todos los estudiantes”.



Entre los problemas que destaca el documento se encuentran las previsiones de pérdida de aprendizaje de entre el 0,3 y 0,9 años de escolaridad, de acuerdo con el Banco Mundial, secuelas psicológicas que el Instituto Colombiano de Neurociencias estima que afectó al 88 por ciento de los menores, problemas de violencia doméstica, desempleo para los padres, entre otros puntos.



Además, los firmantes sostienen que “contrario a lo que se creía para el momento en que iniciaron las medidas de aislamiento obligatorio, diversos estudios sugieren que los niños no son los principales impulsores de la transmisión de covid-19 en las escuelas, y especialmente en los preescolares”.



Pese a esto, se hace énfasis en la necesidad de que el retorno a las aulas sea lo más seguro posible para toda la comunidad estudiantil, por lo que estas personalidades manifestaron su apoyo al modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación, previo acuerdo con los padres de familia.



Así mismo, sostienen que se hace necesario dar las garantías a los estudiantes que continuarán con su proceso desde casa, en especial en términos de calidad y conectividad.



“Como sociedad, nuestra prioridad debe ser la de avanzar en este proceso con sentido de urgencia, prudencia y proactividad”, finaliza la misiva.

Continúan los reparos contra el regreso a clase

Y mientras estos sectores urgen la necesidad del retorno a las aulas, otros, en cambio, continúan rechazando esta medida al considerar que no están las condiciones dadas para ello.



Así lo manifestó recientemente en una rueda de prensa Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode): “Nos mantenemos en nuestra postura de desobediencia civil contra esta directiva del Ministerio de Educación porque no están las condiciones para garantizar la seguridad de los menores y del personal docente”.



De acuerdo con este gremio de docentes, la mayor parte del país no tiene elementos de higiene básicos para garantizar los protocolos de bioseguridad, tales como baterías sanitarias o ventilación en las aulas.



Por su parte, Carlos Ballesteros, de la Confederación Nacional de Padres de Familia manifestó que “preferimos la salud de nuestros hijos, sabiendo también el impacto que esto pueda causar en su proceso de aprendizaje. Pero no se puede priorizar una apertura económica sobre la vida humana”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN