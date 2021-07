Abren convocatoria de créditos condonables para estudiantes afro

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, fortaleció con 18.000 millones de pesos el Fondo Especial de Comunidades Negras que administra el Icetex, con el propósito de brindar mayores oportunidades a estudiantes afrocolombianos, raizales y palenqueros.



(Le puede interesar: Los desafíos del regreso presencial a clases en el país).

El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, y el presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, durante el lanzamiento, en Quibdó, de la nueva convocatoria que aumentará el acceso a la educación superior de estudiantes de estos grupos étnicos.



De acuerdo con el ministro del Interior, “esta nueva convocatoria se convierte en más oportunidades para nuestros jóvenes. Desde el Gobierno Nacional destinamos 18.000 millones de pesos para fortalecer el Fondo de Comunidades Negras y así poder llegar a más estudiantes en el país; las inscripciones ya están abiertas e irán hasta el próximo 8 de agosto. El mensaje es claro: queremos apostarle y trabajar de la mano de la juventud que quiere construir, que quiere escuchar, que quiere proponer”.



El Fondo Especial seleccionará en esta nueva versión a 2.900 estudiantes de poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras de todo el país. Para esta convocatoria el Ministerio del Interior adicionó los recursos que permitirán asignar 400 cupos más que al año anterior.



(Además: Mineducación: la escuela es un lugar más seguro que otros entornos).



“Con esta nueva convocatoria reafirmamos el compromiso para que más colombianos vivan la experiencia de la educación superior, y puedan avanzar en la construcción de su proyecto de vida e impactar en su entorno y territorio”, destacó el presidente del Icetex, Manuel Acevedo.



Los estudiantes de pregrado y posgrado tienen la posibilidad de adelantar sus estudios y que su crédito sea 100 por ciento condonable para el pago de matrícula o sostenimiento, cumpliendo algunos requisitos.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de agosto a través de este enlace que lleva al sitio web del Icetex.



Este programa busca apoyar a los jóvenes seleccionados para que estudien su pregrado (técnico, tecnológico o universitario) o posgrado (especialización, maestría, doctorado o posdoctorado) en el país a partir del segundo semestre del 2021, con el beneficio de condonación del 100 por ciento del crédito otorgado, es decir que dicho crédito no deberá ser reembolsado cumpliendo estos requisitos:



1. Graduación del programa estudiado.

2. Desarrollo y culminación satisfactoria de un trabajo social y académico con relación a la comunidad que representa.



La financiación cubre por estudiante para cada semestre académico tres salarios mínimos mensuales legales vigentes para los gastos de uno o dos de los siguientes rubros: matrícula, sostenimiento y sostenimiento por un año adicional para finalizar el trabajo de grado.



(Continúe leyendo: Icetex abre convocatoria de créditos condonables para indígenas).



Dentro de las novedades, la convocatoria tendrá el acompañamiento especial de la Comunidad Icetex para brindar información y asesoría priorizada.



De esta manera, los jóvenes recibirán orientación a través de mentorías grupales para el desarrollo de los proyectos comunitarios que deben realizar durante su vida académica y que es compromiso dentro del enfoque social del Fondo. Este acompañamiento lo recibirán por parte de profesionales expertos y otros usuarios con experiencia.



(También: Las 22 universidades públicas que suspendieron el semestre).



Además tendrán priorización para la vinculación a los procesos de acompañamiento para la permanencia, y para el acceso a espacios, convocatorias y oportunidades que se dan a través de la Comunidad Icetex con el fin de fortalecer su proyección académica y profesional.



Igualmente, los estudiantes también tendrán atención priorizada, en un servicio que hoy es más diverso y brinda soluciones en tiempo real a través de alternativas como las salas virtuales MODO ON para asesoría personalizada, las cuales se encuentran en este enlace.

Inscripción directa y sin intermediarios

Para solicitar o acceder a los servicios del Icetex no se necesitan intermediarios. Todos los servicios se hacen directamente ante la entidad y son gratuitos.



Requisitos para inscribirse:



* Ser colombiano y pertenecer a poblaciones afrocolombianas, raizales o palenqueras.

* Carecer de los recursos suficientes para financiar sus estudios superiores.

* Que el programa de estudios elegido o que se esté cursando satisfaga una necesidad de la región y de las comunidades negras.

* Estar inscrito o admitido en una institución de educación superior dentro de la vigencia para la cual solicita el crédito (segundo semestre del 2021).

* Presentar un proyecto o trabajo comunitario, social o académico (que cuente con el aval o certificación de la organización de base, afrocolombiana o consejo comunitario), el cual desarrollará durante los estudios. Este proyecto debe ser original y estar firmado por el solicitante.

* No haber sido apoyado económicamente por este Fondo, a excepción de los que haya sido beneficiarios en las carreras técnicas y tecnológicas.

* Tener correo electrónico propio e inscribirse dentro de las fechas mencionadas.



La publicación de los resultados de los estudiantes seleccionados tendrá lugar en dos grupos.



El primero el 8 de octubre, tras el cual los aspirantes seleccionados deberán hacer el proceso de legalización en la plataforma dispuesta por el Icetex entre ese día y el 8 de noviembre.



El segundo grupo de resultados, que lo conformarán las personas que cubran el cupo de quienes no superaron la fase de legalización, se publicará el 12 de noviembre y la etapa de legalización del crédito tendrá lugar entre esa fecha y el 13 de diciembre.

Con información del Icetex

Encuentre también en Educación:

Abecé de la orden de Mineducación de reponer clases perdidas por paro

En video: docentes que protestaron tendrán que reponer clases

¿Qué examen debe realizar para certificarse en el idioma inglés?