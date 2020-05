Abecé para entender la suspensión de clases presenciales dos meses más

Este martes, el Ministerio de Educación dio a conocer que durante los próximos dos meses continuará la restricción de clases presenciales en todas las instituciones educativas del país.



Ante esta medida, EL TIEMPO responde las principales dudas en relación con la decisión del Gobierno, la cual, entre otras cosas, prevé un regreso a las aulas el mes de agosto.

¿Cuándo volverán las clases presenciales?

La decisión tomada por el Ministerio de Educación fue extender dos meses la restricción de clases presenciales, medida que iba a culminar el próximo 31 de mayo.



Lea también: Universidad Nacional aceptará pruebas Saber para admisiones



Esto quiere decir que hasta el 31 de julio seguirá la modalidad de trabajo en casa con clases virtuales, remotas, por radio y televisión y guías físicas. De esta manera, se espera que el mes de agosto regresan las clases presenciales, las cuales se harán por medio del modelo de alternancia.

¿Qué es la alternancia?

Es el término que se usará para un modelo híbrido que combinará clases presenciales con trabajo en casa. Esto con el fin de evitar el contacto físico dentro de las instalaciones.



La idea es que solo un porcentaje de los estudiantes asistan de manera presencial, y el resto continúe sus actividades desde casa. Los grupos en las aulas irán rotando cada día, para permitir a todos los estudiantes asistir en algún momento a los colegios y universidades.



Lea también: Abecé para acceder a los nuevos beneficios del sector educativo



De momento, no se conoce el porcentaje de los alumnos que podrán estar presentes en las instituciones, pero se estima que será solo de entre el 30 y el 50 por ciento de la población estudiantil.

¿Para qué instituciones aplica?

La medida aplica para todos los jardines infantiles, colegios y universidades de carácter público o privado del país.

¿Y colegios de calendario B?

Estas instituciones están a pocas semanas de culminar su calendario escolar. Esto quiere decir que terminarán el periodo actual con trabajo en casa. De esta manera, se espera que el siguiente año académico, que comenzará en agosto, inicie con el modelo de alternancia.Lea también: Alivios a Icetex: las inconformidades de los usuarios

¿Qué pasará con las universidades?

En cuanto a las instituciones de educación superior, la restricción de clases presenciales se mantiene hasta agosto, es decir, el próximo semestre.



Sin embargo, dado que algunas carreras no han podido avanzar en sus contenidos de carácter práctico, se permitirá el desarrollo de estas actividades a mitad de año, principalmente en laboratorios.



No obstante, aún no están definidas las fechas de estas actividades ni los protocolos que se aplicarán, ya que se debe mantener la distancia social y garantizar las condiciones de salud.



Lea también: Ideas para sacarles jugo a sus fotos



Tampoco se ha definido si aplicará solamente para laboratorios o se incluirán otras actividades prácticas en otros campos.

¿Qué viene en los próximos dos meses?

Los siguientes meses serán de trabajo intenso para definir los protocolos para el regreso a clase. En dicho periodo habrá una coordinación entre autoridades nacionales, locales, colegios, jardines y universidades para definir los lineamientos.



Cabe destacar que se continuará monitoreando la emergencia y cualquier decisión se tomará con base en análisis y recomendaciones de expertos. Esto quiere decir que, si es necesario, se podrá aplazar el regreso a clase.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET