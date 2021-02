88 % de las secretarías de educación dice necesitar acceso a lavamanos

El regreso a las aulas de manera presencial mediante el modelo de alternancia avanza en todo el país. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en el 59 por ciento de las secretarías de educación ya se adelantan procesos de retorno a los salones de clase.



Sin embargo, no todas las instituciones del país han reabierto sus puertas, y de hecho la reapertura se realiza de a pocos. Esto se debe a que para ello es necesario contar con la respectiva autorización tras cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.



Y mientras surte efecto todo este proceso de adecuación, un reciente informe del Observatorio de Gestión Educativa de la fundación Empresarios por la Educación reveló que el 88 por ciento de las secretarías dice necesitar soporte para la disposición de lavamanos, acceso a agua y jabón en sus instituciones educativas.



Lo anterior resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que estos implementos son primordiales para la reapertura como parte de las medidas de bioseguridad para evitar contagio al interior de los colegios.



El informe consta de una encuesta realizada a 41 de las 96 secretarías de educación del país, las cuales están asociadas a 21.186 sedes educativas, que atienden cerca de 3.960.519 niñas, niños y adolescentes.



En ella, los funcionarios identificaron que los principales desafíos percibidos para el regreso a clase pasan por asegurar la integridad y continuidad de los procesos de evaluación, evitar la deserción escolar y continuar con el aprendizaje de los estudiantes.



Así mismo se encontró una gran preocupación por la salud mental de los menores, el acceso a Internet y la capacidad de cumplir con las adecuaciones que garanticen la salud de los estudiantes en los entornos educativos.



De esta forma, se encontró que el 63 por ciento de los encuestados identificó una gran dificultad para dar continuidad a los procesos de aprendizaje en el marco de la pandemia, dadas las dificultades que implica la falta de presencialidad. Esta percepción es mayor en zonas rurales, donde la preocupación es del 70 por ciento.



Por otro lado, la deserción fue calificada como un serio desafío de cara a este año por el 56 por ciento de las entidades. En este caso, la percepción de dificultad se acentúa para las secretarías en las que la matrícula es mayoritariamente urbana, donde la proporción es del 61 por ciento, mientras que en zonas rurales es del 52 por ciento.

El colegio BellaVista IED es uno de los que tuvo pilotos de reapertura desde el año pasado, por eso hoy puede abrir sus puertas.

Ante estos resultados, el observatorio asegura que “la puesta en marcha del modelo de alternancia debe ser una prioridad del sector educativo y, más ampliamente, una apuesta nacional para evitar el abandono escolar. El retorno gradual y seguro de los estudiantes a las aulas puede mitigar otros efectos negativos de la situación, entre los que se encuentran las pérdidas en los aprendizajes, el deterioro de la nutrición y la salud mental, la profundización de las brechas educativas, y la afectación de las trayectorias de vida de las niñas, niños y adolescentes del país”.



Y es que a casi un año del cierre de los colegios, las secretarías todavía en que los problemas de conectividad están impidiendo la prestación del servicio educativo. De hecho, el acceso a Internet fue identificado como el mayor factor que afecta la continuidad del proceso académico por el 86 por ciento de las entidades, seguido del acceso a equipos tecnológicos (79 por ciento).



Las secretarías afirman que esto afecta tanto a las familias como a los docentes. Por ello, el Observatorio dice que “durante el 2021, es necesario focalizar, coordinar y redoblar esfuerzos y recursos para conectar los niños, niñas y adolescentes que no han tenido acceso a herramientas tecnológicas y están en mayor riesgo de deserción”.



Pero estos no son los únicos problemas encontrados. Si bien se entiende la necesidad de volver a las aulas, garantizar las condiciones para ello no parece sencillo.



El 88 por ciento de las secretarías dicen necesitar apoyo para poder dar acceso a lavamanos, agua, jabón y demás elementos de limpieza en las instituciones.



Y llama la atención que esto sea así pese a que en 2020 el Ministerio de Educación asignó recursos por 400.000 millones de pesos para este fin, los cuales ya fueron entregados a las entidades territoriales y, a cierre de enero de 2021, estas solamente habían ejecutado el 16 por ciento.



Otras preocupaciones respecto a la reapertura de colegios son el monitoreo a las condiciones de salud (83 por ciento), adecuación del transporte escolar (83 por ciento) y el entrenamiento del equipo docente y administrativo (67 por ciento).



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Con información de Empresarios por la Educación

