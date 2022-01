Los niños, niñas y adolescentes regresaron a las aulas de clase. Este 2022, a diferencia de los dos años anteriores, los menores podrán recibir clases presenciales y, por lo tanto, requieren de los materiales necesarios para favorecer su aprendizaje.



En ese sentido, la lista de útiles escolares es entregada cada año por el colegio y contiene los elementos que utilizarán los estudiantes a lo largo del periodo académico: cuadernos, lápices, colores, bolígrafos y libros de texto, son solo algunos de las herramientas que solicitan las instituciones educativas.

Sin embargo, la popularidad de los útiles inútiles y algunos requerimientos innecesarios que hacían los colegios hizo que el Ministerio de Educación tomara medidas y regulara las listas escolares a través de la circular No. 1 del 7 de enero de 2016.

Así las cosas, estas son ocho recomendaciones sobre los materiales educativos y los uniformes:



° La lista debe tener un cronograma que oriente a los padres de familia sobre para cuándo es necesario determinado material, de tal forma que no se tenga que comprar todo a inicio de año.



(Lea también: Subsidio educativo: así puede pedir la ayuda de las cajas de compensación).

Los textos escolares para cada grado solo pueden cambiar cada tres años. Foto: iStock

° Las instituciones educativas no deben exigir marcas específicas ni que las compras se realicen en tiendas determinadas.



° La lista solo puede incluir materiales que sean de uso exclusivo para el estudiante y no dotación para la institución.



(De interés: En Colombia, familias gastan hasta el 129 % del salario en útiles escolares).



° Los padres no deben entregar los materiales de sus hijos al colegio o docente.



° Las familias tienen derecho a comprar los útiles escolares y uniformes en el lugar de su preferencia y al precio que deseen.



° Los textos escolares para cada grado solo pueden cambiarse cada tres años.



(Además: Cursos del MIT que puede tomar gratis y a través de internet).

El costo promedio por niño para regresar al colegio es de 1’054.200 pesos FACEBOOK

° Si los libros cuentan con alguna plataforma digital, los padres solo deben costear el valor de los textos, más no de las herramientas tecnológicas con las que debería contar la institución.



° Solo se puede exigir dos uniformes, el de educación física y el diario. Si por algún motivo económico, el estudiante no porta completo el vestuario no puede ser sancionado ni expulsado.



(Siga leyendo: Útiles escolares: precios promedio de los materiales de la lista escolar).



Así mismo, tenga en cuenta que la mensualidad del colegio solo puede incrementar respecto al IPC, 4.44 %.

