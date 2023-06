Estudios en doctorado, maestría, estancias de investigación y docencia, son las carreras de posgrados que van a cursar 76 colombianos profesionales en universidades estadounidenses, gracias a las Becas Fulbright.



Los estudiantes provienen de diferentes partes del país como Antioquia, Valle del Cauca, Sucre, Nariño, Caldas, Cesar, Cauca, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Cundinamarca, Huila, Córdoba, Chocó, Meta, La Guajira, entre otros departamentos.



La inversión para esta cohorte 2023 es de aproximadamente 60.000 millones de pesos colombianos (15 millones de dólares).

De los 76 profesionales, 41 son de primera generación, es decir, que son las primeras en realizar estudios universitarios en comparación con su madre.



De acuerdo con Fulbright, 29 son mujeres, cinco tienen algún tipo de discapacidad (física, visual, auditiva, mental/psicosocial o múltiple) y siete se auto reconocen como parte de alguna comunidad étnica, sea afrocolombiana, raizal, palenquera, indígena, gitana o room.

Este año se entregaron 38 becas con el Ministerio de Ciencia para doctorados, incentivos que han recibido más de 500 colombianos desde el año 1996. Asimismo, ocho profesionales fueron beneficiados con las becas de maestría apoyadas por el Ministerio de las Cultura, el Departamento para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).



También se hizo entrega de tres becas para personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes y una para indígenas, con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Educación Nacional y dos Becas J. William Fulbright para estudios relacionados con la deforestación.



En la modalidad de investigación, docencia y bilingüismo, se entregaron cuatro becas del Programa ‘Profesor Colombiano de inglés’, co-financiadas por el Ministerio de Educación Nacional; 8 becas ‘Investigador Visitante Colombiano’, 7 becas ‘Estudiante Doctoral Colombiano’, cofinanciadas por la Universidad Nacional y la Universidad del Valle; 2 becas del programa ‘Hubert H. Humphrey’ para desarrollo profesional; 2 para ‘Investigación en la Amazonía’ y una de ‘Scholar in Residence’.

“Para nosotros es un orgullo decir que este año 76 profesionales, provenientes de diferentes regiones, han decidido transformar sus vidas y convertirse en agentes de cambio en beneficio de sus comunidades y de nuestro país. Nuestra misión es que siga creciendo y fortaleciéndose esta red académica entre los dos países, como lo hemos hecho desde hace 66 años, promover la diversidad de perfiles científicos, académicos y empresariales que aporten al desarrollo de Colombia y abrir nuevas oportunidades para minorías étnicas y candidatos de todo el territorio nacional”, aseguró Diana Basto Castro, directora Ejecutiva de la Comisión Fulbright Colombia.

Algunas de las universidades en las que los profesionales van a hacer su carreras de posgrados son:

Escuela de Educación de Harvard Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Yale Universidad de Brown, institución que pertence a la Ivy League Universidad William Marsh Rice ubicada en Houston Universidad de Massachusetts en Lowell Universidad de California en Berkeley Universidad de Pittsburgh

Estas becas son financiadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia y a la alianza del Gobierno Nacional de Colombia: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Educación Nacional de Colombia; el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entre otros.

En la ceremonia de entrega los incentivos a los estudiantes, también se da el Reconocimiento a la Excelencia Fulbright 2023. Este año lo recibirá Sandra Valenzuela, Directora de la World Wildlife Fund – WWF de Colombia.



Este es un galardón que se le ha entregado a ex presidentes, ministros, altos funcionarios y directivos, quienes se han destacado como becarios Fulbright por su trayectoria, excelencia académica y aportes al país.



Entre ellos, se encuentran: Brigitte Baptiste, ex Directora Ejecutiva del Instituto Alexander Von Humbolt y actual rectora de la Universidad EAN; Juan Manuel Santos, ex Presidente de Colombia, y Premio Nobel de Paz; Paula Marcela Moreno, Presidenta de la Fundación Manos Visibles, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ford, ex Ministra de Cultura y una de las líderes afrodescendientes más influyentes del mundo; entre otros.

El Programa Fulbright cuenta con presencia en 160 países en todo el mundo. En Colombia, es el principal programa de intercambio académico y cultural del Gobierno de los Estados Unidos de América; durante 66 años, se han beneficiado a más de 5 mil colombianos y estadounidenses. El gobierno colombiano en los últimos 5 años ha sido el país que más aporta al Programa Fulbright a nivel global.

