Aprender un nuevo idioma parece ser esencial en el mundo actual, bien se dice que el inglés es el idioma de los negocios y el francés el del amor. Sin embargo, esta labor no parece ser fácil para muchas personas, más cuando se vive en un país de habla hispana.



Es por esto que Olly Richards, un políglota experto creador del podcast ‘I will teach you a language’, habló con Preply, una plataforma multinacional para la enseñanza de idiomas, acerca de los consejos más recomendados para el aprendizaje de idiomas de forma efectiva.

Consejos

El primero de ellos es empezar a hablar con oraciones realmente simples, ya que al ser principiante es normal que no se conozcan muchas de las palabras que están escritas o que son escuchadas. Una vez que se adquiera un nivel adecuado es muy valioso empezar a hablar con más frecuencia.

Facebook Twitter Linkedin

Con estos consejos puede que logre la fluidez en el idioma que quiere aprender. Foto: iStock

En este mismo sentido, es de vital importancia tener material (escrito o leído) que se encuentre justo por encima del que se está aprendiendo. De esta forma se le exige al cerebro que se esfuerce, pero que no se aburra al no entender muchas de las frases que ve.

(Lea además: Caso Mattos: juez no reconoce como víctima a Gonzalo Guillén)

El consejo número tres que da Richards es estudiar la pronunciación del idioma desde el comienzo, dado que es más sencillo trabajar en éste en el principio y no cuando ya hay un avance significativo.

Facebook Twitter Linkedin

Con menos 10Mbps puede enviar y leer correos fácilmente. Foto: iStock

En cuanto a la lectura, se sugiere concentrarse en libros que llamen la atención e intentar comprender lo máximo posible, resaltando el vocabulario que se repita y que no se entienda. “Si realmente te gusta la jardinería, por ejemplo, busca libros sobre jardinería en tu idioma de destino”, dijo el experto.





Cuando se obtiene un nivel de comprensión alto, lo mejor es seguir haciendo los puntos mencionados con anterioridad, pero a una dificultad mucho más alta, introduciendo el idioma en el estilo de vida. Ver televisión sin subtítulos o escuchar música en inglés pueden ser algunas de las actividades.

Más noticias

Aún no hay fecha de votación para revocatoria del alcalde Daniel Quintero

Qué le recomienda la Ocde a Colombia en impuestos, pensiones y empleo

'No existe ninguna enfermedad llamada coronadengue', dice el INS

¿Qué tan viable es estrategia de Jhonier Leal de buscar inimputabilidad?