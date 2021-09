47 % de los profesores universitarios no se han vacunado: Minsalud

En medio de un conversatorio llevado a cabo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, señaló que pese a ser priorizados, un alto porcentaje de profesores universitarios continúa sin recibir la vacuna contra la covid-19.



“Más de 69.000 personas de esta población de educación superior han sido vacunadas, pero solo corresponde al 53 por ciento del total de priorizados, es decir, todavía tenemos 47 por ciento de docentes y personal administrativo que no se han vacunado”, expresó el jefe de la cartera.



Todo esto, sostiene el funcionario, en medio de un escenario en que se hace urgente retornar completamente a la presencialidad en la educación superior por diferentes aspectos.



Y pese a esa necesidad de recuperar la presencialidad que señalan desde el Gobierno y desde organismos internacionales como la Unesco, Ruíz alertó sobre la baja asistencia presencial que se mantiene en la educación superior pese a la reactivación del sector ordenada por Minsalud:



“No existe un motivo para que los jóvenes no acudan a los espacios sociales en este momento en el que nos encontramos y no tiene sentido seguir pensando que no pueden ir a la universidad, donde existen protocolos de bioseguridad”, mencionó.



Y agregó: “Desde el punto de vista técnico, en este momento no hay justificación alguna para que los jóvenes no estén acudiendo a clase, cuando se tienen medidas de bioseguridad en las instituciones como los que he visto en las universidades”.



Y es que las afectaciones a los jóvenes en las edades que predominan en los programas universitarios, parecen ser alarmantes. Ruíz señaló dificultades no solo en materia de aprendizaje, sino en lo relacionado con la salud mental.



Así lo explicó el ministro: “En Bogotá, el 68 por ciento de los jóvenes, según encuesta de Salud Mental, tenía riesgo de depresión, y el 53 por ciento de ansiedad, siendo mayor en las mujeres. Estamos con un grupo de jóvenes aislados, encerrados en sus casas, con jóvenes que no tienen oportunidad de compartir, los que empezaron a inicios de 2020 no han podido conocer a sus compañeros, por ejemplo”, resaltó.



A nivel nacional el panorama no parece ser mejor. “El 23 por ciento de los jóvenes que llama a nuestra línea de atención en salud lo hacen por síntomas de ansiedad, 20 por ciento por depresión, 13 por ciento por estrés, 12 por ciento trastornos del comportamiento, y 8,2 por ciento conductas suicidas. Nos toca hacer algo y ese algo es regresar a la normalidad, a la presencialidad con la implementación de las medidas, tener capacidad de evaluar riesgos, tener contacto periódico con los estudiantes y estrategias de seguimiento de contactos”.



Durante el conversatorio, en el que también estuvo presente la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el ministro Ruíz expresó: “El hecho de que los estudiantes no retomen la educación presencial tiene implicaciones en lo académico, con unos efectos que pagaremos como sociedad en términos de calidad y equidad en la educación”.



