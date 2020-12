Unos 158.000 niños han dejado el colegio en la pandemia: Mineducación

Cerca de 158.000 niños, niñas y adolescentes han abandonado sus estudios como consecuencia de la pandemia, señaló la ministra de Educación María Victoria Angulo durante el foro 'Estado de la Nación: ¿Qué viene para Colombia en 2021?’, realizado por la Universidad del Rosario junto con EL TIEMPO.



Durante su intervención, la jefe de cartera aseguró que el principal reto del sector para el próximo año será el retorno seguro a las aulas mediante el modelo de alternancia (que combina sesiones presenciales con trabajo en casa), con la aplicación de los protocolos de bioseguridad.



(Lea también: Colombiano recibe galardón de la Unesco por inclusión en educación)

Ministra de Educación, María Victoria Angulo. Foto: Ministerio de Educación

Esto con el fin de atender varios problemas surgidos a raíz de la emergencia sanitaria, entre ellas, la deserción: “Primero, debemos asegurarnos de que ningún niño se quede fuera de la escuela. Tenemos en este momento una deserción cercana a los 158.000 niños y niñas, es decir, del 1,3 por ciento”.



La jefe de cartera afirmó que “se trata de una deserción que es baja comparada con otros años y con las metas de este año, pero que en ningún momento estamos desconociendo, y tenemos que trabajar por el retorno”.



(Lea también: Violencia contra niños en Colombia es crítica, según Aldeas Infantiles)



Esta cifra implica un aumento de 56.000 menores que dejaron el colegio con respecto a un informe del mismo Ministerio a finales de octubre, que en su momento mostró una deserción de 102.000 menores de los 9’395.018 menores registrados en el Sistema de Matrícula (Simat) del Ministerio.



Aunque es cierto que la cifra del 1,3 por ciento es menor a las previsiones anuales, no deja de ser preocupante, ya que históricamente hay un importante momento de deserción en el cambio de año, por lo que habría que ver cuál será su impacto de cara al periodo de matrículas de 2021.



Pero otro gran reto, de acuerdo con la ministra, es el académico. Como han alertado organismos internacionales como la Unesco, Unicef, el BID o recientemente a OEI, el cierre de escuelas por la covid-19 ha generado rezagos en el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes.



(Lea también: Dos de cada tres niños no tiene acceso a internet, según la ONU)



“Es claro que se generaron brechas en los procesos de aprendizaje. Por eso creamos un sistema que se llama ‘Evaluar para avanzar’, que va de grado tercero a once y busca detectar esas brechas y acompañar a los niños”, puntualizó Angulo.



A esto se deben sumar los problemas socioemocionales que el encierro pudo causar en la población estudiantil, uno de los motivos por los que organizaciones internacionales han pedido la reapertura de colegios.



“Para 2021 tenemos un presupuesto que por tercer año es el más alto de todos los sectores. Esto debe acompañarse de un trabajo en equipo con los gobernadores, los alcaldes y los maestros”, puntualizó la funcionaria.

¿Qué ha pasado en el sector en 2020?

Durante el foro, la ministra también aprovechó para recordar las acciones emprendidas para afrontar la emergencia sanitaria, lo cual incluyó actividad normativa, inversiones y creación de estrategias de aprendizaje no presencia:



“Este año, el más atípico de la historia reciente de la educación, nos generó la necesidad de tomar medidas, seis decretos-ley durante la emergencia, incrementar recursos, innovar en las plataformas, trabajar por radio, televisión, con guías, el PAE en casa, tener el Fondo Solidario para conectarnos con las familias y los estudiantes, trabajar de la mano con el Ministerio de Hacienda, porque además de tener el máximo presupuesto, fueron 1,7 billones adicionales para atender la emergencia, incluyendo la preparación de los protocolos de bioseguridad”, dijo.



(Lea también: Icfes: ¿Qué hacer si le anularon las Pruebas Saber de forma virtual?)



Y añadió: “Los recursos ya están en las regiones y estamos esperando a que alcaldes y gobernadores lo incorporen. Se trata de un dinero adicional porque tenemos que prepararnos para todo el mejoramiento de las instalaciones, lavamanos, y en general protocolos”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Un millón de estudiantes podrían perder el año debido a la pandemia



- ¿Le interesa aprender un nuevo idioma? Revise estas becas del Icetex



- OIE dice que ‘la escuela es un lugar seguro’ en contexto de pandemia