13 universidades públicas del país elegirán rector este año

Durante 2021 varias universidades públicas del país estarán adelantando su proceso de elección de rector. En total son 13 Instituciones de Educación Superior las que pasarán por esta etapa, algunas de ellas luego de retrasar la selección, originalmente programada para 2020, por motivos de la pandemia.



El caso más destacado es el de la Universidad Nacional, la institución más grande del país con más de 49.000 estudiantes, que actualmente se encuentra en la etapa de inscripción de aspirantes, el cual va hasta el 1 de febrero.



Dolly Montoya, la actual rectora y quien completa con este su tercer año en el cargo, ya anunció su intención de presentarse a una posible reelección. Esto dado que la reglamentación indica que un rector puede estar en esta posición un máximo de dos periodos consecutivos, es decir, puede estar al frente de la universidad por no más de seis años.



Según el cronograma publicado por la Unal, el 18 de marzo se realizará una consulta interna en el que se conocerán los nombres de los cinco candidatos que pasarán a consideración del Consejo Superior Universitario, órgano que seleccionará al nuevo rector el 23 de marzo.



La Universidad de Antioquia, considerada la segunda más importante de carácter público del país después de la Nacional, también se encuentra actualmente en proceso de elección. Se espera que el próximo mes de abril, cuando termina el periodo de tres años de John Jairo Arboleda Céspedes, tome posesión el nuevo rector.



La fecha límite de inscripción de los aspirantes se cumple el próximo 29 de enero, y la designación de la nueva persona en el cargo se dará en la segunda mitad del mes de febrero.



En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el actual rector Ricardo García culmina su periodo de cuatro años a finales de 2021, por lo que se espera que en la segunda mitad del año se publique el cronograma de selección de la nueva cabeza de la institución.



Un caso especial es el de la Universidad de Córdoba, que deberá iniciar el proceso pese a que apenas hace cuatro meses fuera elegido Jairo Torres Oviedo por un periodo de cinco años.



Esto se debe a que Torres renunció al cargo un día antes de su posesión tras conocerse supuestas irregularidades en el proceso de elección.



A esto se suman los casos de universidades que el año pasado no pudieron elegir rector por las dificultades de la pandemia. Entre ellas se encuentran la Universidad de Nariño.



Otras, en cambio, llevan buen tiempo sin un rector en propiedad y con personas encargadas de manera temporal por diversos problemas. Entre ellas se encuentran las universidades del Pacífico, del Atlántico, del Cesar y Surcolombiana USCO.



Las demás instituciones en las que deberá iniciar próximamente la elección de nuevo rector son las universidades de los Llanos, de La Guajira, Francisco de Paula Santander y Tecnológica del Chocó



