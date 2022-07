Dayana Montenegro es una catarata de palabras. Cuando se le pregunta qué es lo que más le gusta de España quita la esclusa y suelta cientos de palabras sin respirar: ella y sus compañeros de viaje, que por primera vez salen de Colombia, están viviendo “demasiados eventos y todos emocionantes”, según dice.



Habla de montar en avión (su primera vez: se sintió más cerca de Dios y las nubes le parecieron “lindísimas”); de Segovia, con su castillo “divinísimo”; del estadio Santiago Bernabéu, donde les regalaron una camiseta del Real Madrid con sus apellidos (“más linda…”); de la Plaza Mayor, de la noche en Madrid, de la gente libre y obediente… Dayana, que viene de Bosconia (César), no para de contar todo lo que experimentaron en España.

(Vea: El Sena y fundación de Fanny Lu se unen para apoyar a mujeres emprendedoras)

Ella y otros nueve muchachos, beneficiarios de las becas Transformando Realidades del BBVA, llegaron desde diferentes partes de Colombia y estuvieron entre el 4 y el 8 de julio en múltiples actividades. “Este viaje a España supone un reconocimiento al esfuerzo de estos jóvenes que están consiguiendo superar barreras, y una oportunidad para que intercambien ideas y conocimientos que los animará a alcanzar sus metas y a pensar en grande”, explica Javier M. Flores, director general de la Fundación de Microfinanzas de BBVA (FMBBVA). “Para nosotros son un ejemplo de motivación, coraje y perseverancia, del que tenemos mucho que aprender”, agrega.



Los padres de los viajeros son microempresarios que han recibido un préstamo de Bancamía, una entidad en Colombia de la FMBBVA. Como Blanca Nubia Reyes, artesana de Ráquira, donde decora las cerámicas que se producen en la región. “Es la mejor”, asegura sin dudarlo su hija Luisa Fernanda Batista, que estudia Enfermería. Cuenta que uno de sus hermanos padecía convulsiones y otro, de nueve años, tiene parálisis cerebral. “Visitamos el Hospital Gregorio Marañón en Madrid y salí con una luz de esperanza porque me dieron una especie de libreto para que yo le pueda hacer ciertos ejercicios”, explica.

Lea también: Colombia recibirá 64 millones de dólares para proyectos ambientales

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Buitrago. Foto: FMBBVA

Y es que, como parte del viaje, cada joven visita un lugar relacionado con su área de estudio. En el caso de Alejandra Buitrago, de La Unión (Antioquia), y Sebastián Carreño, del Carmen de Chucurí (Santander), se trata del campo. A Sebastián le llamó la atención la diferencia en el sistema de trabajo entre los dos países. “Colombia tiene mucho mejor tierra y más variedad, pero aquí la tecnología les da bastantes posibilidades”, explica. “Estuve en un sembrado de maíz y vi cómo tienen planeada cada fase del cultivo”.

A Alejandra le impresionó la escasez de agua en comparación con su región. “Donde yo vivo hay un nacimiento de agua, de la que toda la vida nos hemos alimentado”, explica. “Ahora se está viendo afectada por la tala de árboles, la contaminación y el ganado”, dice, y cuenta que tiene un proyecto para educar a la comunidad en la preservación de las fuentes hídricas.



Cada uno de los muchachos beneficiados debe, de hecho, desarrollar una iniciativa para aportar a la sociedad de la misma manera que ellos reciben.

Vea: ICBF busca 500 familias que acojan a niños, niñas y adolescentes

Becas en contra de la exclusión

Hasta ahora se han entregado diez becas entre 2020 y 2021, que cubren los gastos académicos y aquellos necesarios para que se desplacen y vivan en los lugares de los centros académicos. Estos jóvenes son los primeros en sus familias que tienen acceso a la universidad.



La FMBBVA celebra ahora su decimoquinto aniversario. Durante este tiempo ha apoyado a más de seis millones de microempresarios en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá con 17 mil millones de dólares en microcréditos.

En la convocatoria de 2020 se postularon 600 personas de 111 municipios del país. El 62 por ciento fueron mujeres microempresarias que inscribieron a sus hijos. Se otorgaron cinco becas a chicas que hoy estudian en Medellín, Manizales y Valledupar.

Facebook Twitter Linkedin

Kelly Johana Zapata. Foto: FMBBVA

Una de ellas fue Kelly Johana Zapata, que estudia Diseño, Gestión de Moda y Textil. Durante su viaje se fijó en la manera de vestir de los españoles, que le parecieron más conservadores que los colombianos. “La gente usa prendas clásicas y básicas”, explica. “En mi entorno cercano, estoy tratando de que se abran un poco más”, agrega. También le llamó la atención la ropa relajada y suelta que visten en el verano y es consciente de cómo las estaciones determinan las pintas en cada etapa del año. “En Colombia hay que estar a la expectativa del clima: hoy puede haber una helada y mañana hacer un solazo”, comenta.



Otra ganadora de 2020 fue Karen Andrea Sarmiento, que estudia Economía. Su madre cultiva guanábanas en Fresno (Tolima) y ella decidió enfocar sus esfuerzos a combatir la deserción escolar en su vereda. “Esta visita me ha servido para ampliar la visión porque nos hemos acercado a diferentes campos que nos enriquecen en las áreas profesionales”, asegura.

Le puede interesar: Cerca de la mitad de los estudiantes en primaria no termina su bachillerato

Vanessa Alejandra González, de La Dorada (Caldas), destaca el choque cultural que ha significado el viaje. “Me hablaron de un centro de restauración y supuse que era para reparar, pero resultó ser un restaurante”, cuenta para ofrecer un ejemplo. Le impactó la sede central del banco en Madrid, la ciudad BBVA. Destaca, sobre todo, el interés por la sostenibilidad y la tesorería. Estudia Negocios Internacionales porque quiere expandir la actividad familiar, que consiste en la producción de lombriz capitana, usada para pesca.

Historias inspiradoras

Facebook Twitter Linkedin

Mario Alexander Naicipa Foto: FMBBVA

Para la convocatoria de 2021 se presentaron cerca de mil candidatos de 320 municipios para las cinco becas.



Uno de los ganadores fue Mario Alexander Naicipa, de 17 años, que estudia Dirección y Producción de Cine y Televisión. “Soy paciente oncológico y uno de mis pasatiempos durante la quimioterapia era ver series y películas y me fui enganchando”, explica. “En el peor momento me llamaron para hacer un comercial para una línea de ropa para niños con cáncer y eso me motivó también a escoger mi carrera, porque frente a las cámaras se me quitó la pena y expresé todo lo que tenía guardado”. Ahora trabaja en un artículo sobre las historias de tres niños pacientes, enfocado hacia la manera como ellos quieren que la sociedad los vea.



Otra beneficiaria este año es Belkys Xiomara Correa, que estudia Pedagogía Infantil. Desde muy pronto trabajó cuidando niños para ayudar con la economía familiar. “Tuve una infancia tormentosa, que no disfruté, y quiero formar con mucho amor a los niños para que no sufran lo mismo que yo”. Su madre, vendedora de empanadas y helados, tuvo que separarse de su esposo, que la maltrataba, y ahora viven las dos en la periferia de Cúcuta.



Ángela Karina Sánchez, de Casanare, también estudia Pedagogía Infantil. Su padre posee un taller de latonería y pintura. “Ninguno en mi familia había tenido la oportunidad de ir a una universidad y ha sido fabuloso”, dice. “Creo que si los jóvenes tenemos un sueño, debemos trabajar por él”, agrega. “Yo me he esforzado por ser educada y por no defraudar a mi familia sino ser un ejemplo para ellos. Ahora siento satisfacción porque están orgullosos de mí”, concluye.



Estos diez jóvenes (en próximas versiones el cupo se ampliará) pasaron de un estado de vulnerabilidad a un mundo de conocimientos que incluye este viaje “divinísimo”.

Siga leyendo: Becas de la Fundación Forge para 300 jóvenes en Colombia