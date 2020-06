Diez consejos para mantener las alfombras limpias

Una alfombra mal cuidada puede convertirse en un enorme foco de bacterias. Pablo Daniel Escobar, director de servicios especializados de Casalimpia, afirma que “aunque son bonitas y mantienen el lugar cálido, implican un mantenimiento diario y profundo” para evitar que se convierta en fuente de infecciones.

Proporcionarles el debido cuidado permitirá que su alfombra dure más tiempo, dice Jairo León, de servicio al cliente de la empresa Plus Aseo: “Es clave ser constantes con la limpieza de la alfombra, lo recomendado es una vez a la semana”.



Existen dos formas diferentes para limpiarlas. Primera, la limpieza en seco: esto se refiere a usar una aspiradora que haga una buena limpieza de fibra. Daniel Escobar, de Casalimpia, sugiere realizar este proceso diariamente.

Y la segunda es la limpieza profunda, que se realiza con una máquina especial y en mojado, la cual se recomienda realizar cada seis meses.



Ginna García, del servicio de lavado Gyg Clean Service, afirma que si usted no tiene una máquina para este fin, sobre todo para realizar una limpieza profunda, evite hacerlo. “No se recomienda aplicar champú para alfombras si no tiene un máquina que aspire agua y le retire en su totalidad ese tipo de productos porque la alfombra se va dañando al acumular químicos y se irá percudiendo más y más”, afirma García.



No obstante, hay muchos consejos que usted puede seguir en el día a día del hogar para mantener su alfombra limpia.

Mantenga un tapete de bienvenida

Tenga a la entrada de su casa o apartamento un tapete atrapapolvo para evitar que en los zapatos ingresen partículas de mugre que se empiecen a incrustar en la alfombra. El polvo daña las fibras de la alfombra y puede llegar a rasgarlas.

Quítese los zapatos antes de entrar

Evite pisar la alfombra con los zapatos que usa en la calle, eso ayuda al cuidado a largo plazo de la alfombra. Acostúmbrese a transitar dentro de las áreas que están alfombradas sin zapatos. De esta manera se van a mantener limpias mucho más tiempo.

Aspire una vez a la semana

Aspirar semanalmente el polvo con el tubo de la aspiradora, sin el cepillo, es la mejor opción para mantener la alfombra limpia por más tiempo. Si tiene niños o mascotas, se recomienda que aspire cada dos días para evitar la acumulación de malos olores.

Cuando reciba invitados, desinfecte

Después de cada visita de personas ajenas a su hogar recuerde: cuando los invitados se vayan, es recomendable rociar alcohol en la alfombra para desinfectar de manera rápida la superficie que entró en contacto con los zapatos de la visita.

Una desinfección más profunda

Si tiene máquina a vapor, vaporice la alfombra cada semana para evitar ácaros y bacterias. También puede aplicar con un atomizador amonio cuaternario de quinta generación al 10 por ciento. Lo ideal es diluir 20 ml de este químico en un litro de agua.

Cuidado con el peso de los muebles

El peso de los muebles desgasta y marca la alfombra; por lo tanto, cada cierto tiempo gire la alfombra o cambie el mueble de lugar para que no se desgaste el mismo lado. Si ya se marcó, deje derretir cubos de hielo en la superficie afectada y verá cómo se recupera.

Uso de productos químicos

Si usa algún producto químico, como champú para alfombras, procure no utilizarlo en grandes cantidades. Si no lo retira bien, el producto se acumula y va a crear manchas que después son muy difíciles de sacar, la alfombra perderá textura y se pondrá dura.

Elimine los malos olores

Utilice bicarbonato para neutralizar el olor. Su aplicación es sencilla: solo debe espolvorearlo sobre la alfombra y luego retirarlo con la aspiradora. Para evitar la propagación de malos olores, aspire con frecuencia y limpie las manchas tan pronto se formen.

Si su alfombra ha perdido color

Cuando la alfombra está mucho tiempo al sol comienza a deteriorarse y se va cayendo el pigmento del tapete. Para recuperar el color se puede hacer uso de la anilina, pero siempre teniendo en cuenta la calidad de la alfombra y el tipo de material.

Cada seis meses, limpieza profesional

Es recomendable cada 6 u 8 meses hacer un lavado profesional profundo de suciedad con una máquina especializada, para asegurar que la fibra se refresque, se remueve la mugre que pudo haber quedado luego del aspirado y se eliminen microorganismos.

MARÍA FERNANDA GAITÁN

Para EL TIEMPO