Un nuevo estudio analizó las consecuencias que tiene estar sentado durante mucho tiempo y establece algunas recomendaciones para evitar estos problemas derivados del sedentarismo. Le contamos.

De acuerdo con la investigación publicada en la revista académica del Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte, cinco minutos de caminata ligera cada media hora serían claves para reducir el riesgo de estar sentado por mucho tiempo.



Desde hace varios años se estableció por parte de la comunidad médica que mantener esa posición durante periodos prolongados puede aumentar el riesgo de enfermedades como la diabetes y las cardiopatías.



Sin embargo, eran muy pocas las alternativas que se tenían hasta ahora para trabajar en pro de reducir el impacto de este problema.



Aunque todavía no es claro por qué es tan malo estar sentado, pero este estudio estableció algunas opciones para que las personas no deban permanecer mucho tiempo en esta posición.



Una de ellas es hacer sentadillas para permitir a los músculos contraerse y estirarse como es debido. También se recomienda hacer una pausa para bailar, lo que también mejora el ánimo.



Otro de los consejos es estirarse y mover las manos en todas las direcciones, hacer flexiones laterales, e incluso ejercicios de torsión, que son útiles para las personas con movilidad reducida.



En caso de que no sea posible levantarse de la silla, respirar profundamente, de forma activa, utilizando el diafragma es beneficioso para la postura y la salud en general.

